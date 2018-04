RAPIMENTO E RICATTO/ Su Rete 4 il film con Koen De Bouw eTine Reymer (oggi, 7 aprile 2018)

Rapimento e ricatto, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 7 aprile 2018. Nel cast: Koen De Bouw, Tine Reymer e Charlotte Vandermeersch, alla regia Erik Van Looy. Il dettaglio.

07 aprile 2018 Cinzia Costa

il film thriller in prima serata su Rete 4

ALLA REGIA ERIK VAN LOOY

Rapimento e ricatto, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 7 aprile 2018 alle ore 21.15. Una pellicola thriller che è stata diretta nel 2016 da Erik Van Looy, regista cinematografico belga molto famoso in patria, il cui primo grande successo internazionale è rappresentato proprio da The Premier - Rapimento e ricatto. Nel 2014 ha poi diretto il film The Loft che rappresenta un riadattamento cinematografico di un film diretto da lui stesso nel 2008. Tra gli attori protagonisti di The Premier - Rapimento e ricatto, non troviamo interpreti conosciuti a livello internazionale, fatta eccezione per Adam Godley e Saskia Reeves. I protagonisti del film sono invece interpretati da Koen De Bouw, Tine Reymer e Charlotte Vandermeersch. Nel cast troviamo anche Adam Godley, interprete cinematografico britannico che nel film veste i panni nel capo della sicurezza presidenziale. Adam Godley è famoso a livello internazionale per essere apparso in una lunga serie di film di successo come La fabbrica di cioccolato, La teoria del tutto e Il giro del mondo in 80 giorni. Ultimamente ha fatto parte del cast di serie televisive come Homeland caccia alla spia, Appunti di un giovane medico e Good Wife. Ma ecco nel dettaglio la trama del film thriller.

RAPIMENTO E RICATTO, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Michael Devrees, a capo del governo belga, viene improvvisamente e inspiegabilmente contattato da un gruppo di terroristi internazionali intenzionati a eliminare il presidente americano. Ad uccidere il presidente statunitense dovrà essere proprio Michael Devrees, costretto ad eseguire l'ingrato compito sotto minaccia. La sua famiglia è stata infatti rapita dal gruppo terroristico che lo tiene sotto scacco. Qualora dovesse rifiutarsi o fallire la missione la sua famiglia verrà uccisa senza pietà... Come si svolgerà il resto della storia?

© Riproduzione Riservata.