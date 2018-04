RITA DALLA CHIESA / Il ricordo di Fabrizio Frizzi e l'affetto per Carlotta: "La sento tutti i giorni"

Ospite del Maurizio Costanzo Show, Rita Dalla Chiesa ha chiarito il suo rapporto con Carlotta Mantovan, che sente tutti i giorni dopo la morte di Fabrizio Frizzi.

07 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Rita Dalla Chiesa (Facebook)

Ospite del Maurizio Costanzo Show, Rita Dalla Chiesa ha ricordato il suo ex marito Fabrizio Frizzi, scomparso dieci giorni fa a causa di un'emorragia cerebrale. La conduttrice ha espresso la sua sofferenza per la terribile perdita, che ha colpito molto anche la figlia Giulia, cresciuta con grande affetto dall'allora compagno della madre. Ma l'attenzione di Rita Dalla Chiesa è andata soprattutto a Carlotta Mantovan, la vedova del conduttore che ora si troverà a crescere da sola la figlia Stella, cercando di insegnarle tutti i valori di cui Frizzi andava fiero. L'ex conduttrice di Forum ha voluto precisare quanto il rapporto tra lei e Carlotta sia ottimo: "Bisogna rispettare la figura della moglie che è Carlotta". Lei stessa cerca di stare vicino alla giornalista Sky e alla piccola Stella quanto più possibile: "Carlotta la sento tutti i giorni, ci parliamo e ci mandiamo messaggi, le voglio bene perché Fabrizio le voleva bene, ci siamo sempre rispettate e ci rispettiamo".

RITA DALLA CHIESA E L'AFFETTO PER CARLOTTA MANTOVAN

Rita Dalla Chiesa ha chiarito al Maurizio Costanzo che tra lei e Carlotta Mantovan non ci sia mai stata competizione. Al contrario, grazie all'affetto che la conduttrice Mediaset ha sempre provato per l'ex marito, sono riuscite ad instaurare nel tempo un ottimo rapporto, confermato anche dal fatto che ancora oggi siano vicine nell'affrontare la tragedia della prematura morte. "Quello che la gente tante volte non riesce a capire è che si possa rimanere nel bene globale di una famiglia pur essendosi lasciati. L'amore genera amore", ha voluto spiegare la Dalla Chiesa, che più volte ha voluto sottolineare come lei e Carlotta rappresentino una famiglia unita, nonostante le critiche che spesso sono state fatte. Il mondo del web, soprattutto nell'ultima settimana, non sempre è stato comprensivo nei confronti della conduttrice, arrivata a mettere i puntini sulle 'i'. A tal proposito ha spiegato: "Mi spiace solo una cosa. Che l'odio, la cattiveria e i pregiudizi che lastricano la strada di alcune persone, facciano perdere di vista dei valori che vanno sempre salvati".

© Riproduzione Riservata.