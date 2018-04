ROBOZAO/ Qual è il suo vero scopo a Ballando con le stelle? Non la danza!

Robozao, il terzo conduttore di Ballando con le stelle 2018, torna al fianco di Milly Carlucci e Paolo Belli con nuovi balli, interviste e tanto divertimento.

07 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Milly Carlucci

Milly Carlucci lo ha definito il terzo conduttore di Ballando con le stelle 2018: Robozao, il robot protagonista di divertenti momenti nel talent show di Rai 1, tornerà anche questa sera con la sua unica e imperdibile 'Robozao Dance'. La scorsa settimana lo abbiamo visto dedicarsi ad una simpatica intervista con Gigi Marzullo, nella quale ha chiarito qualche dettaglio su di sé, mentre questa settimana si cimenterà in una nuova danza, che al momento risulta ancora top secret. Alto circa tre metri, il robot è riuscito a farsi apprezzare dal pubblico per le sue movenze assolutamente naturali e umane. Proprio per questo sono in molti a sollevare dei dubbi riguardo la sua reale provenienza: il robot dovrebbe essere una macchina radiocomandata prodotta da una società americana con sede nella Silicon Valley, ma secondo alcuni esperti c'è sotto dell'altro. A loro avviso Robozao sarebbe un robot mosso al suo interno da una persona in carne ed ossa.

ROBOZAO TUTTO FARE?

Qual è il vero scopo di Robozao a Ballando con le stelle? Fin dal giorno in cui la sua presenza è stata annunciata formalmente, i telespettatori si sono chiesti per quale motivo Milly Carlucci avesse voluto affiancarsi da una macchina, che certo ha poco a che fare con la musica e i balli protagonisti della trasmissione di Rai 1. Con il passare delle puntate, però, il robot americano ha trovato consensi, riuscendo in qualche modo a portare quel giusto apporto di novità di cui il programma aveva bisogno dopo 13 edizioni pressoché invariate. Robozao, infatti, balla, parla, canta e mantiene un rapporto costante con i telespettatori, rappresentando il braccio destro perfetto per Milly Carlucci e Paolo Belli. E lui, come pochi, è riuscito a tenere testa ai giudici quando hanno criticato la sua prima esibizione nella puntata d'esordio. "Meglio lasciarla agli uomini, la danza", aveva dichiarato Guilermo Mariotto, ottenendo subito la replica del robot che aveva dichiarato: "Chi sei tu per giudicare?".

