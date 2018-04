SABATO ITALIANO / Anticipazioni puntata 7 aprile: ospiti Eleonora Giorgi e Milly Carlucci

Eleonora Daniele conduce oggi una nuova puntate de Il Sabato Italiano: ospiti Milly Carlucci che presenterà Ballando con le stelle 2018 ed Eleonora Giorgi.

07 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Il Sabato Italiano

Eleonora Daniele condurrà questo pomeriggio una nuova puntata de Il Sabato Italiano, la trasmissione in onda su Rai 1 a partire dalle ore 16:45. Tanti gli argomenti di discussione, con ampio spazio all'attualità e ai temi caldi della settimana analizzati dagli opinionisti e dai giornalisti presenti in studio. A tal proposito verrà concesso ampio spazio alle prime settimane di vita del piccolo Leone Lucia, il figlio di Fedez e Chiara Ferragni, diventato già un influencer nei social network. Si parlerà dei frequenti post del neonato pubblicati nei profili Instagram dei genitori e sulla correttezza di questo comportamento: è giusto esporlo fino a questo punto nel web a pochi giorni dalla sua nascita? Milly Carlucci sarà in collegamento per presentare la puntata di Ballando con le stelle 2018, in programma questa sera su Rai 1. La conduttrice annuncerà i grandi ospiti della serata ovvero i 'ballerini per una notte' Albano Carrisi e Romina Power.

Il Sabato Italiano e lo speciale su Ballando con le stelle 2018

In collegamento con Eleonora Daniele nella puntata di oggi de Il Sabato Italiano, Milly Carlucci presenterà le anticipazioni di oggi di Ballando con le stelle 2018, con qualche scoop sugli ospiti e sulle danze che verranno presentate dai vari ballerini. Dalla famiglia del talent show di Rai 1, arriveranno in studio Eleonora Giorgi e due ballerini molto amati ovvero Sara Di Vaira e Massimiliano Morra, tornato in pista dopo il grave incidente di cui è stato vittima qualche giorno fa. Ognuno di loro parlerà dell'esperienza nel programma condotto da Milly Carlucci, mentre Morra aggiornerà il pubblico sulle sue condizioni di salute e sul suo ritorno al ballo. Sul finale della puntata de Il Sabato Italiano ci sarà spazio anche per una gradita sorpresa, con una lunga intervista ad un ospite del mondo dello spettacolo il cui nome, almeno fino ad ora, è assolutamente top secret.

© Riproduzione Riservata.