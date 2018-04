SATURDAY NIGHT LIVE / Claudio Bisio conduce su Tv8 il famoso format: ospiti e anticipazioni

Claudio Bisio conduce la nuova versione italiana di Saturday Night Live, in onda per sei settimane consecutive su Tv8: principali ospiti e anticipazioni.

Saturday Night Live torna in Italia, dopo un primo esordio avvenuto su Italia 1 diversi anni fa. Sarà il canale Tv8 a presentare a partire da oggi 7 aprile una nuova versione del format americano, che potrà contare sulla divertente conduzione di Claudio Bisio. Sono sei le puntate previste, in onda tutti i sabati sera alle ore 21:00, nelle quali si alterneranno grandi ospiti, proprio come accade nella versione originale d'oltreoceano. Tra di essi sono già stati annunciati volti noti di Sky e non solo quali Alessandro Cattelan, Paola Cortellesi, Sabrina Ferilli, Angela Finocchiaro, Lino Guanciale, Vanessa Incontrada, Frank Matano, Rocco Papaleo, Federica Pellegrini , Fabri Fibra, Gigi D'Alessio, Emma Marrone, Giorgia, The Kolors e molti altri. Lo studio riproporrà un'ambientazione cittadina con lo skyline di Porta Garibaldi di Milano e presenterà diverse rubriche, nelle quali l'ironia sarà grande protagonista grazie alla presenza di Rocco Tanica e agli sketch di Sguburra, recitati da Claudio Bisio insieme a Fortunato Cerlino, Cristina Donadio, Ricky Memphis e Francesco Pannofino.

SATURDAY NIGHT LIVE: LA CONFERENZA STAMPA

Nella conferenza stampa di presentazione della nuova versione italiana di Saturday Night Live, Antonella D'Errico ha spiegato le ragioni della scelta di questo format: "SNL l'abbiamo scelto per tre motivi: è un marchio molto pop, noi siamo un canale molto pop; il nostro target è più giovane rispetto rispetto alle altre generaliste (15-54 anni) e questo è un programma ironico e legato alla satira sociale; coerenza con il resto della programmazione, non a caso Claudio è il nome principale del nostro programma principale Italia's Got Talent". Anche Claudio Bisio ha spiegato qualche dettaglio in più sul nuovo progetto, precisando che non sarà in diretta ma verrà registrato qualche giorno prima della messa in onda. Forse in futuro verrà il conduttore cambierà come accade negli Stati Uniti? Tale possibilità non è da esludere: "Nella versione originale non c'è un conduttore, ma cambia spesso e di settimana in settimana c'è un guest. Forse in futuro sarà così anche in Italia, invece per questa prima edizione il guest principale sarò io. C'ho messo del mio a trovare questo ottimo cast".

