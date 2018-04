SELVAGGIA LUCARELLI/ Dalle polemiche con Raoul Bova all'affondo di Silvia Provvedi (Ballando con le stelle)

Selvaggia Lucarelli sarà giudice questa sera a Ballando con le stelle 2018: le recenti polemiche con Raol Bova e con Silvia Provvedi, fidanzata di Fabrizio Corona.

07 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Selvaggia Lucarelli

È uno dei giudici più inflessibili di Ballando con le stelle 2018: Selvaggia Lucarelli non risparmia pesanti critiche ai concorrenti della competizione in onda tutti i sabati sera su Rai 1, nella quale si trova al fianco dei colleghi Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e della coreografa scozzese Carolyn Smith. Sono spesso suoi i giudizi più severi, anche se la scorsa puntata non sono stati i ballerini a darle maggiormente filo da torcere. Al sito davidemaggio.it, infatti, la giornalista ha raccontato quanto accaduto prima dell'ultima puntata del talent show vip, quando è stata protagonista di un imprevisto confronto con Raoul Bova, ballerino per una notte insieme alla fidanzata Rocio Munoz Morales. "Prima di entrare in studio sono passata un attimo al trucco e c'erano Bova e Rocío – ha spiegato la Lucarelli – Sono uscita subito, Bova mi ha seguita in corridoio dicendo che era venuto a Ballando con l'intenzione di dirmi delle cose in diretta".

LO SCONTRO CON RAOUL BOVA

Selvaggia Lucarelli ha spiegato di essere rimasta sorpresa davanti alle pesanti accuse di Raoul Bova, che ha chiamato in causa un articolo da lei scritto sul Libero nel 2014: "Non l'avevo mai incontrato nella vita, sono rimasta sorpresa. Ha iniziato a fare riferimento a un mio articolo ma non ricordavo nulla di quello che avevo scritto. Poi ho scoperto che era un pezzo del 2014 su Libero in cui commentavo la lettera che gli scrisse la ex suocera Anna Maria Bernardini de Pace. Gli ho detto che mi dispiaceva se era rimasto male, che però scrivo di tutto, è il mio lavoro. Ha iniziato a urlare che avevo scritto che non sa recitare, a insultarmi, io lo invitavo alla calma ma purtroppo era fuori controllo, intimidiva fisicamente e verbalmente me e il mio fidanzato che gli chiedeva di calmarsi. (...) Davvero un episodio sconcertante. Non mi era mai capitato prima". Un confronto, che fortunatamente non ha avuto esiti particolari in puntata, dove la Lucarelli ha espresso pareri positivi sui due ballerini per una notte. Poco dopo, però, un suo tweet può essere considerato una nuova frecciatina: "Raoul Bova balla meglio di come recita".

POLEMICHE TRA SELVAGGIA LUCARELLI E SILVIA PROVVEDI

È riuscita a farsi apprezzare nel ruolo di giudice a Ballando con le stelle 2018, anche se a volte i suoi giudizi sono estremamente severi. Eppure Selvaggia Lucarelli non riesce proprio a stare lontana dalle polemiche, rendendosi protagonista di attacchi dell'uno o dell'altro vip attraverso i suoi seguitissimi profili social. Non ne è uscito indenne Fabrizio Corona, chiamato in causa dalla giornalista dopo i fatti accaduti davanti ad un locale di Milano. La Lucarelli, dopo avere visionato il video pubblicato da Milano Today, si è subito espressa sul comportamento dell'ex re dei paparazzi: "Corona era fuori casa in un orario tutto da accertare. Di sicuro il sistema sta facendo l’ennesima brutta figura, perchè al di là del fatto che fossero le otto o le undici, Fabrizio Corona non si sta comportando come uno che ha capito qualcosa dell'ennesima possibilità concessagli". Parole che non sono sfuggite a Silvia Provvedi, subito scesa in campo per difendere il fidanzato con un commento più che esplicito: "Trovati un mestiere. Faresti più bella figura a non scrivere".

