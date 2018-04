Sara Capitta, figlia di Lorella Cuccarini/ Una carriera lontano dal mondo dello spettacolo

Sara Capitta, primogenita di Lorella Cuccarini, ha deciso di seguire una strada molto diversa dalla madre. Non le è da meno la sorella minore Chiara, giocatrice di calcio.

07 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Lorella Cuccarini

Sono quattro i figli di Lorella Cuccarini, nati dal suo matrimonio con il produttore Silvio Capitta (noto con lo pseudonimo di Silvio Testi). La più grande di loro è Sara Capitta, di 24 anni, seguita dai fratelli Giovanni e dai gemelli Chiara e Giorgio. Sara ha dato grandi soddisfazioni alla madre nel 2016 quando si è laureata concludendo il suo percorso di studi in management in Svizzera. La ragazza, infatti, non ha voluto seguire le orme della madre nel mondo dello spettacolo, preferendo diventare organizzatrice di eventi internazionali. La stessa Cuccarini, in un'intervista rilasciata qualche tempo fa, aveva confessato parlando dei figli: "Vorrei avessero delle prospettive, che le costruissero via da qui, magari per tornare, dopo. Perché vede, a furia di non veder riconoscere il proprio valore si inizia a dubitare di averne. Per gli studi che ha scelto mia figlia Sara, andare all'estero era la soluzione ideale, ma anche per i miei tre figli più piccoli la prospettiva è quella".

SARA E CHIARA CAPITTA: LE DUE FIGLIE DI LORELLA CUCCARINI

Se Sara Capitta, primogenita di Lorella Cuccarini, si è dedicata allo studio, laureandosi e intraprendendo la carriera del management, ben diverso è il caso di sua sorella Chiara. La più giovane del clan Cuccarini - Capitta è una grande amante dello sport e gioca nella Roma Calcio femminile, una passione che ha avuto fin da quando era molto piccola. Il suo ruolo è di difensore centrale, indossa la maglia numero 44 (come il suo idolo Manolas) e nonostante la giovane età ha già ottenuto diverse convocazioni in prima squadra, che milita in serie B. La sua passione per il calcio e l'abilità dimostrata, le hanno già permesso di ottenere una convocazione nella nazionale Under 15. Lei stessa ha dichiarato qualche mese fa in un'intervista: "Allenarmi con la prima squadra è stato inizialmente difficile, ma poi con l'aiuto delle mie compagne e dello staff sono riuscita ad ambientarmi senza problemi. La scorsa stagione per me è stata sofferta. A causa di diversi infortuni muscolari, purtroppo non sono riuscita ad aiutare la squadra quanto avrei voluto".

© Riproduzione Riservata.