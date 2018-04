Sephora Ferrillo/ Un talento pronto a sbocciare: la fiducia di Alessandra Celentano (Amici 2018)

Sephora Ferrillo, la ballerina della squadra blu del serale di Amici 17, è un talento pronto a sbocciare? Alessandra Celentano pronta a sostenerla nel suo percorso.

07 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Pur avendo solo 17 anni, Sephora Ferrillo è considerata un vero talento della danza. La ballerina della squadra blu del serale di Amici 17 è pronta a prendersi la scena con il suo talento destinato a sbocciare nei prossimi anni. Entrata nella scuola su esplicita richiesta di Alessandra Celentano che la considera il prototipo di ciò che dovrebbe essere una ballerina, Sephora ha preso il posto di Claudia. Nata a Napoli, Sephora vive a Udine con i genitori e la sorella. Si definisce una persona solare, determinata, schietta, obiettiva e testarda. Pur essendo giovanissima, ha già alle spalle un’esperienza importante avendo seguito uno stage presso la Junior Dance Company di Amsterdam. Un periodo che Sephora considera il più bello della sua vita. Il sogno della giovane ballerina è quello di diventare una professionista e di avere una propria compagnia con cui fare degli spettacoli in giro per il mondo.

SEPHORA FERRILLO, ALESSANDRA CELENTANO E VERONICA PEPARINI DALLA SUA PARTE

Sephora Ferrillo è stata voluta al serale da Alessandra Celentano e Veronica Peparini che non hanno mai messo in discussione il suo talento. Chi, invece, sin dal suo ingresso nella scuola ha espresso dei dubbi è stato Garrison che la considera ancora acerba e, soprattutto, poco sensuale al punto che, nelle settimane precedenti al serale, le ha anche assegnato alcune coreografie per tirare fuori la sua parte più femminile. Pur avendo solo 17 anni e non avendo ancora una consapevolezza del proprio corpo, la ballerina della squadra blu ha superato la prova per tutti gli insegnanti, ma non per Garrison. Nella prima puntata del serale di Amici 17, Sephora dovrà eseguire anche una coreografia di Veronica Peparini sulle note di “What about us” di Pink. Un pezzo che ha scatenato l’entusiasmo della ballerina che, tornata in casetta dopo le prime prove, non ha nascosto la sua felicità. Sephora, dunque, riuscirà a conquistare il pubblico e i membri della commissione interna ed esterna?

