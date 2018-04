Silvio Testi, marito di Lorella Cuccarini/ Un amore che dura da 25 anni ma...

Silvio Testi e Lorella Cuccarini stanno insieme da 25 anni e dalla loro unione sono nati quattri figli. Ma non tutto è stato facile in questa longeva unione.

07 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini e Silvio Capitta, noto con lo pseudonimo di Silvio Testi, sono una delle coppie più durature del mondo dello spettacolo. La coppia si è sposata nel 1991 e dalla loro unione sono nati quattro figli: Sara, Giovanni e i gemelli Giorgio e Chiara. Ma chi è quest'uomo che da così tanto tempo è al fianco di una delle ballerine più amate dagli italiani. Capitta è nato a Viterbo nel 1954 e, ancora giovanissimo, ha cominciato a collaborare con alcuni dei più noti programmi televisivi dell'epoca. Fu lui a produrre alcune delle sigle di Fantastico, avendo un ruolo di primo piano anche in altre trasmisisoni molto amate quali Stasera niente di nuovo, Serata d'Onore, Odiens e Lascia o Raddoppia. Negli anni '90 si spostò a Mediaset, diventando uno degli autori di Buona Domenica e successivamente anche della maratona di solidarietà Trenta ore per la vita. Insieme alla televisione, si è concentrato anche su alcuni progetti a teatro, tra i quali il musical Grease, proprio al fianco della moglie Lorella Cuccarini.

SILVIO TESTI E IL MATRIMONIO CON LORELLA CUCCARINI

Silvio Testi ha spesso affiancato la moglie Lorella Cuccarini nei suoi progetti televisivi e teatrali. Nei 25 anni d'amore insieme, non sono mancati gli alti e bassi, anche se la coppia è sempre riuscita a superare le avversità. A raccontare qualche particolare su questa unione è stata proprio la ballerina, in occasione del suo programma Nemicamatissima, condiviso qualche mese fa con Heather Parisi. La Cuccarini ha spiegato in un'intervista a Vanity Fair di avere attraversato una parentesi buia, quando lei e il marito hanno perso le rispettive madri: "Viviamo il dolore in modo diverso e per risanare le ferite del cuore necessitiamo di cure diverse. Io mi ricarico nella famiglia e nel dialogo, lui invece ha bisogno di isolarsi e di silenzio (...) Quando l'approccio verso la vita è così diverso, si corre il rischio di fraintendere l'altro e di sentirsi incompresi. Nel tempo, grazie all'amore, all'esperienza e alla conoscenza del partner le cose cambiano".

© Riproduzione Riservata.