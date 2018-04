Simona Ventura serale Amici 2018/ Torna in tv grazie a Maria de Filippi

Simona Ventura, lontana dal gossip su una sua presunta rottura con Giangerolamo Carraro, stasera approderà nel serale di Amici 17, dove farà parte della commissione esterna.

07 aprile 2018 Fabiola Iuliano

Simona Ventura

È ufficiale, questa sera Simona Ventura sarà nel parterre che comporrà la commissione del serale di Amici 17. La nota conduttrice, infatti, così come annunciato da Maria De Filippi nel corso dell'ultimo appuntamento speciale del sabato pomeriggio, affiancherà altri cinque nomi vip per la formazione di una delle due giurie, che avranno diritto di voto nel corso dei diversi appuntamenti serali; in particolare, Simona Ventura farà parte della commissione esterna assieme a Heather Parisi, Giulia Michelini, Ermal Meta, Alessandra Amoroso e Marco Bocci e il suo contributo sarà fondamentale nel corso dell'ultima delle tre fasi previste dalla gara degli allievi, quella denominata "Prova Luca Tommasini". In questa occasione, infatti, i ragazzi della scuola di Maria De Filippi non gareggeranno a squadre, così come avviene nelle prime due sfide, ma si esibiranno singolarmente alla ricerca di un posto nell'Olimpo dei migliori. Come se la caverà Simona Ventura nel ruolo di giudice?

CON GERÒ AMORE A GONFIE VELE! LA CONFERMA IN UNO SCATTO

Simona Ventura, ormai prossima alla formazione della giuria esterna per il serale di Amici 17, è recentemente finita al centro del gossip a causa della sua presunta rottura da Giangerolamo Carraro. A dare la notizia, nelle scorse settimane, è stato il settimanale Novella 2000, che ha parlato di "amore al capolinea" nonostante fra i due ci fossero una serie di alti e bassi. A smentire ogni rumors, però, è stata la stessa conduttrice, che sul suo profilo social, in occasione delle festività pasquali, ha condiviso un eloquente scatto di famiglia che la ritrae serena accanto al suo Gerò. Assieme a loro, attorno a una tavola imbandita, tutta la famiglia al gran completo, determinata a festeggiare la Pasqua come tradizione impone. E per fugare ogni dubbio, Simona Ventura ha scelto di accompagnare l'immagine con una frase inequivocabile, un "auguri amore mio" che non lascerebbe spazio ad alcun equivoco. Se vi siete persi l'immagine, potete cliccare qui e visualizzarla direttamente sul profilo ufficiale Instagram della conduttrice.

© Riproduzione Riservata.