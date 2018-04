Simone Barbato/ Dal massaggio hot a Valeria Marini al suo "amore" per Elena Morali (Verissimo)

Simone Barbato, reduce dall'avventura sull'Isola dei Famosi 2018, oggi pomeriggio sbarcherà nel salotto di Verissimo, dove svelerà tutti i retroscena sulla sua permanenza a Cayos Cochinos.

07 aprile 2018 Fabiola Iuliano

Simone Barbato a Verissimo

Nell'appuntamento in onda oggi, in particolare, Verissimo aprirà le sue porte a Simone Barbato, eliminato dal cast ufficiale dell'Isola dei Famosi 2016 con il 60% delle preferenze. Il noto mimo di "Avanti un altro" avrà così la possibilità di ripercorrere tutti i momenti più interessanti della sua presenza in Honduras, a cominciare da quando ha messo piede a Cayos Cochinos come concorrente fantasma, fino al suo ritrovamento da parte degli altri naufraghi in un momento di relax. Si parlerà inoltre del suo percorso honduregno alla luce dei recenti litigi con Jonathan Kashanian, ma non mancherà la pagina dedicata all'amore, con un focus particolare sul suo chiacchieratissimo rapporto con l'ex pupa Elena Morali, promessa sposa del comico Gianluca Fubelli. Questo e tanto altro oggi pomeriggio nella puntata di Verissimo.

TUTTE LE DONNE DI SIMONE BARBATO

Accolto con tutti gli onori dal cast ufficiale dell'Isola dei Famosi 2018, l'avventura di Simone Barbato nel reality di Canale 5 si è conclusa qualche settimana fa dopo un accesissimo litigio. Il naufrago, infatti, stanco dalle continue polemiche e raggiunto dal verdetto sfavorevole del televoto, ha lasciato la palapa senza salutare i suoi compagni di avventura, un gesto che ha fatto discutere e ha mandato su tutte le furie il suo ex amico Jonathan Kashanian. Con la sua presenza nel salotto di Verissimo, l'ex mimo di "Avanti un altro" avrà quindi la possibilità di dire la sua lontano dal parere degli altri naufraghi, svelando i motivi che si celano dietro la disputa e rivelando dettagli ancora poco noti al pubblico. Nelle sue parole, anche il ricordo dell'amicizia nata con Francesca Cipriani e la lunga settimana passata al fianco di Valeria Marini, concorrente provvisoria del reality che sin da subito ha fatto breccia nel suo cuore.

