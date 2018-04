Sonia Bruganelli, la moglie Bonolis alla figlia Adele “Andiamo da Gucci?”/ La risposta genera polemica sul web

Il video provocazione di Sonia Bruganelli - Instagram

Nuova polemica con protagonista Sonia Bruganelli, ex volto della televisione, nota in particolare per essere la moglie del conduttore Paolo Bonolis. La donna ha pubblicato sul proprio profilo ufficiale Instagram, un video provocatorio (clicca qui per vederlo), in cui chiede alla figlia Adele se ha voglia di recarsi in un negozio di lusso. «Stamattina andiamo da Gucci?», chiede la mamma alla figlia, che a sorpresa risponde: «Ma io voglio andare da H&M». Un siparietto volutamente ironico, ma forse il risultato non è stato di quelli sperati visto che, come detto sopra, sono nuovamente partiti gli attacchi nei confronti della moglie del conduttore di “Avanti un altro”. Il video è stato infatti duramente attaccato da moltissimi utenti del social network fotografico, come ad esempio silvia_e_mickey, che scrive: «Ma di chi sei figlia tu? Pronta a sottolineare che non è figlia di poveracci. Questa donna è veramente pessima, se dovessi dare un volto all'idiozia sceglierei il suo. Vergognati. Prima o poi finiranno i soldi del marito».

ALCUNI COMMENTI DEI FAN

Tiziana invece scrive: «Sinceramente questa volta non riesco a cogliere questa tanto decantata ironia...quando Adele dice..." ma io voglio andare da HM" E lei risponde.." ma lo sai di chi sei figlia? "....Non si può proprio sentire!!!!», mentre c’è chi si schiera dalla parte della figlia Adele, commentando con un «Tutta il padre fortunatamente». La Bulgarelli ha scatenato spesso e volentieri l’ira dei fan e degli utilizzatori assidui dei social network, ostentando la sua ricchezza, come quando si fotografò all'interno di un jet privato. Ma del resto, se quella è la sua vita, non è neanche giusto che debba nasconderla. Come scriviamo sempre, ognuno è libero di fare ciò che vuole, e se il tenore della signora Bonolis è ben al di sopra della media della popolazione italiana, ben venga: fortunatamente c’è anche qualcuno che sta bene e che non si lamenta.

