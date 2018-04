Ulisse/ Anticipazioni: Alberto Angela si dedica ad Alessandro Manzoni, i luoghi dei Promessi Sposi (7 aprile)

Ulisse, le anticipazioni della nuova puntata stagionale: Alberto Angela ritorna al sabato sera di Rai 2 e si dedica al racconto di Alessandro Manzoni e dei Promessi Sposi.

07 aprile 2018 Valentina Gambino

Nella prima serata di oggi, sabato 7 aprile 2018, torna il fortunato appuntamento con Ulisse, condotto da Alberto Angela nella terza rete di Casa Rai a partire dalla prima serata. Quali le anticipazioni della nuova puntata? Per l’occasione si avrà modo di parlare dei personaggi e dei luoghi raccontati da Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi. Con questo tema si aprirà la nova stagione che regalerà ai suoi telespettatori ancora una volta “Il piacere della scoperta”. Lo stesso conduttore e divulgatore, intervistato tra le pagine del settimanale Oggi, per spiegare il suo programma ha rivelato: “Cerchiamo sempre di non trasformare la storia in uno spettacolo. Piuttosto prendiamo elementi dello spettacolo, come effetti speciali, droni, ricostruzioni virtuali, per raccontare la storia. Ci poniamo anche noi domande e lavoriamo su temi che la gente conosce. Il segreto del mio successo? Credo che il carburante principale siano la scienza, la curiosità, le scoperte. E non solo del nuovo. È fantastico andare indietro nel tempo, si imparano cose che fanno sognare. Poi, certo, bisogna saperle trasmettere”.

L’intera puntata di Ulisse, inaugurerà la nuova stagione del sabato sera di Rai2, alla scoperta di Alessandro Manzoni. Un lungo e appassionante viaggio storico, geografico e culturale nella Lombardia del 1600, comandata dagli Spagnoli e fortemente segnata da peste e carestie, che prende il via nientemeno che dalle fonti primarie della storia, i documenti originali preziosamente mantenuti negli archivi e in particolare nell’Archivio di Stato di Milano. Ci sarà modo, durante il viaggio di Alberto Angela, anche di scoprire la città di Lecco. Per l’occasione, il conduttore ha girato grande parte delle immagini al Castello dell’Innominato. “Una puntata che non poteva che intrecciarsi con la narrazione dei Promessi Sposi” aveva detto a tal proposito il sindaco di Lecco Virginio Brivio. “Da qui la scelta della redazione e del regista di venire a conoscere meglio Lecco. Un primo sopralluogo un mese fa ha lasciato tutti a bocca aperta nel vedere la città e il lago dall’alto dei Piani d’Erna, che sono perciò stati scelti come location privilegiata insieme alla Rocca dell’Innominato a Vercurago”.

