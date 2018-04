Uomini e Donne/ "Lorenzo Riccardi è la scelta di Sara": una testimonianza scomoda (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Sara Affi Fella sempre più vicina alla scelta che, secondo molti, sarà Lorenzo Riccardi. Ma non mancano le critiche...

07 aprile 2018 Anna Montesano

Sara Affi Fella, Uomini e donne

Sara Affi Fella è sempre più vicina alla scelta che, com'è chiaro, sarà tra Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni. Tutto sembra portare a credere che la tronista di Uomini e Donne sia presa maggiormente da Lorenzo e che il portare avanti il trono sia dettato dalle insicurezze sul possibile rapporto che i due potrebbero avere fuori. Ne è convinto Emanuele Trimarchi, ex corteggiatore della Affi Fella che intervistato nel nuovo numero di Uomini e Donne Magazine ha dichiarato: "Non so di preciso cosa non abbia funzionato tra di noi. - rivolgendosi appunto al suo percorso con Sara - Credo che lei non sia mai stata interessata a me, ma volesse solo far ingelosire gli altri corteggiatori con le nostre esterne, uno su tutti Lorenzo (Riccardi, ndr), che credo sarà la sua scelta. Probabilmente poi anch’io, nonostante le migliori intenzioni, non ero a mio agio in quel contesto. È uscita una parte di me che non mi rappresenta. E questa forse è la cosa che più mi ha lasciato l’amaro in bocca".

Lorenzo Riccardi e le critiche del web

Il pubblico di Uomini e Donne, che ha ben seguito il percorso di Sara Affi Fella, non sembra però contento della possibilità che sia proprio Lorenzo Riccardi la sua scelta. Anzi, in molti continuano a guardare con sospetto il cambiamento improvviso del corteggiatore. Così sul web si legge: "Avevi paura di perderla? Che stupidaggini! Hai giocato sporco sin dall'inizio e se non volevi perderla..potevi evitare di avere il piede in due scarpe!"; e ancora "Luigi tutta la vita per caritá.....si distingue per stile...cervello e tutto...io spero con tutta me stessa che Sara si renda conto che lo potrebbe rimpiangere un ragazzo così speciale....Lorenzo spero ritorni al circo...dove merita di stare!". Nonostante queste supposizioni, la partita tra Luigi e Lorenzo è ancora tutta aperta.

