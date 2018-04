Uomini e Donne/ Tina contro Gemma, parla un corteggiatore: "La Galgani ha raggiunto il fondo!" (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Nuove accuse per Gemma Galgani: il corteggiatore di Tina Cipollari, Amedeo Venza, dichiara: "Ha raggiunto il fondo"

07 aprile 2018 Anna Montesano

Gemma Galgani a Uomini e Donne

Le critiche per Gemma Galgani non arrivano solo da Tina Cipollari e dal pubblico di Uomini e Donne. Ad aggiungersi ai detrattori della dama del Trono Over si aggiunge anche Amedeo Venza, che è uno dei corteggiatori della Cipollari. Confessa di essersi scontrato con la Galgani a causa di alcune offese lanciate in camerino nei confronti di Tina, che da lei è stata definita "cafona, brutta e antipatica". E così, intervistato nel nuovo numero del settimanale Vero, si esprime sulla rivalità tra le due dame: "Ho seguito la diatriba tra Tina e Gemma dall'inizio e credo che abbia ragione Tina. - e continua - La parte della vittima a Gemma non calza, nessuno le vieta di girare i tacchi e andarsene, dal momento che dopo tanti anni nel programma non ha ancora trovato un uomo. Ma la verità è che a Gemma tutto ciò fa comodo. Tutto ciò che ha fatto lo ha fatto per convenienza".

"Gemma ha usato Giorgio e tutta la situazione"

Anche per Amedeo, così come per Tina Cipollari, Gemma avrebbe sfruttato Giorgio Manetti per stare al centro dello studio di Uomini e Donne e non solo lui. "Ha usato tutta la situazione. - sbotta il corteggiatore della Cipollari - Nonostante gli insulti pesanti che ha ricevuto, sta ancora lì. È inaccettabile che una donna supplichi un uomo. E lei lo fa". Secondo Amedeo, c'è quindi un motivo nobile dietro i continui attacchi della bionda opinionista: "Credo che dal punto di vista sentimentale abbia raggiunto il fondo: se Tina la attacca è soltanto per spronarla a farla riprendere da questa situazione. Non è bello vedere una donna che si umilia in questo modo". Come risponderà la Galgani a queste nuove e pesanti accuse a suo carico?

