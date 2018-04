VERISSIMO/ Ospiti 7 aprile: Claudio Amendola, Federica Panicucci e Lorella Cuccarini

Verissimo, anticipazioni e ospiti 7 aprile: Claudio Amendola, Federica Panicucci, Lorella Cuccarini, Giampiero Ingrassia, Simone Barbato e Franco Terlizzi.

07 aprile 2018

Verissimo - Silvia Toffanin

Nuovo appuntamento con Verissimo, il programma di canale 5 che oggi, sabato 7 aprile, alle 16, torna in onda con tantissimi ospiti. Nel salotto di Silvia Toffanin, per la nuova puntata dell’amatissima trasmissione del sabato pomeriggio, arriveranno tanti volti noti del mondo dello spettacolo. Per lo spazio dedicato all’Isola dei Famosi 2018 ci sarà l’ultimo eliminato Simone Barbato e Franco Terlizzi, l’ex pugile che si è ritirato a poche settimane dalla finalissima, per motivi di salute. Intervista faccia a faccia, invece, con Claudio Amendola. L’attore racconterà ai microfoni di Verissimo del delicato periodo che ha dovuto affrontare dopo un malore che lo ha colpito nei mesi scorsi. E ancora Federica Panicucci che svelerà i segreti della sua storia d’amore e racconterà i cambiamenti della sua vita da cinquantenne. E, infine, ci saranno Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia che tornano a lavorare insieme a teatro.

L’INTERVISTA A CLAUDIO AMENDOLA

Claudio Amendola si racconterà senza filtri ai microfoni di Silvia Toffanin. L’attore romano svelerà i cambiamenti subiti negli ultimi mesi dopo un problema di salute. A settembre, l’attore ha avuto un piccolo infarto. Dopo essersi sentito male si è recato in ospedale dove si sono immediatamente accorti di quello che stava accadendo. Dopo aver trascorso una notte in ospedale, Amendola è tornato a casa, ma il problema che ha dovuto affrontare gli ha fatto capire quanto sia preziosa la vita anche se, ha rivelato, non ha mai avuto paura di morire. Oggi ha smesso di fumare, è dimagrito 12 chili e si prende cura di se stesso. A Silvia Toffanin, l’attore romano racconterà i dettagli di quanto vissuto esortando il pubblico a curarsi e a dare importanza ad ogni segnale che lancia il corpo.

IL FACCIA A FACCIA CON FEDERICA PANICUCCI

50 anni compiuti ad ottobre scorso e con tanta voglia di fare. Federica Panicucci è una donna bellissima e piena di energia. Mamma di Sofia e Mattia, la conduttrice di Mattino cinque è da anni uno dei volti più importanti di Mediaset. Oltre ad avere una splendida carriera, Federica Panicucci è anche una donna felice in amore. Dopo la fine della storia con Mario Fargetta, ha ritrovato l’amore accanto a Marco Bacini che la raggiungerà in studio facendola una sorpresa. “Mi sono accorta che quest’uomo era fuori dal comune, un uomo d’altri tempi. Aveva quelle caratteristiche che ho sempre cercato in un uomo, come il senso di protezione, valori importanti, essere serio. Marco – racconta– non dà nulla per scontato e ama anche i miei difetti, li fa diventare una cosa sulla quale ci si può anche ridere”. Nonostante sia davvero felice, per il momento, i fiori d’arancio sono ancora lontani.

