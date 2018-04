Valentina Verdecchi/ Chi è? Dopo la Celentano presa di mira anche da Heather Parisi? (Amici 2018)

Valentina Verdecchi, dopo Alessandra Celentano presa di mira anche da Heather Parisi? Tutto pronto per il Serale Amici 2018 e di lei si dice che potrebbe essere la prima eliminata.

07 aprile 2018 Valentina Gambino

Valentina Verdecchi al serale di Amici 2018

Valentina Verdecchi è inaspettatamente arrivata al serale di Amici 2018 in onda stasera con la sua prima puntata. Maria De Filippi aprirà i battenti della trasmissione che presenta notevoli rivoluzioni e così, senza nemmeno dirlo è partito fin da subito il toto-eliminato. Sarà proprio la ballerina la prima concorrente che dovrà rinunciare al sogno di vincere la sua categoria? Bisogna affermare che le continue liti con Alessandra Celentano, non hanno di certo giovato al suo percorso nella scuola anche se, di contro, è possibile che la voglia di rivalsa possa inaspettatamente giocare a suo favore. Dalla sua, una simpatia innata ed anche una certa spregiudicatezza che la rendono in qualche modo, un personaggio interessante. Nella commissione esterna però, Valentina dovrà ricevere il giudizio di un vero mostro sacro del ballo: Heather Parisi. L’americana si lascerà conquistare dal bel visino o di contro, la “demolirà” come la nipote del molleggiato? A questo punto, l’aspetto Valentina Verdecchi VS Heather Parisi, potrebbe diventare una delle cose più interessanti di questa nuova stagione.

Valentina prima eliminata del serale?

Nel frattempo in rete, i primi pronostici “puramente casuali”, danno per favorito il suo nome come prima potenziale eliminata del serale. Valentina quindi, toccherà con mano il prime time solo per poche ore? Staremo a vedere cosa accadrà e in che modo decideranno di muoversi le due squadre attualmente in gara. Con l’appuntamento in diretta naturalmente, non esistono delle anticipazioni ufficiali sull’esito della competizione in quanto, quelle verranno strutturate in real time. Quello che possiamo svelarvi però è che, facendo un giro in rete tra sondaggi online e forum di discussione, pare che Valentina Verdecchi potrebbe essere la candidata numero uno alla prima eliminazione di questa sera. Anche il nuovo meccanismo, ci fa propendere per questa tesi anche se in questo caso, occorrerà studiarlo per bene e capire quali mosse attueranno i professori in studio chiamati a ricoprire il ruolo di commissione interna. I docenti infatti, potranno impedire a qualche allievo di esibirsi e il nome di Valentina ronza nella testa di qualcheduno (vi dicono niente Alessandra Celentano e Veronica Peparini?).

