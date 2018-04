Zic, Lorenzo Ciolino/ Dalla sfida con Federico alle liti con Zerbi: il cantautore sarà eliminato? (Amici 2018)

Lorenzo Ciolino alias Zic è uno degli ultimi ragazzi ad aver ottenuto l'accesso al serale di Amici. Il cantautore è arrivato nella scuola con una sfida ma il suo percorso non è stato facile

07 aprile 2018 Hedda Hopper

Zic, Amici 17

Il percorso di Lorenzo Ciolino alias Zic è stato sicuramente uno dei più travagliati di Amici 17. Il cantautore è arrivato nella scuola in corsa, vincendo una sfida con Federico, e questo già lo ha fatto partire in salita con uno sguardo guadigno da parte dei ragazzi che hanno perso il loro "collega" e hanno dovuto accogliere il cantante che, diciamolo, non è certo un tipo da sorrisi e canzoni, anzi. Il suo carattere ruvido è venuto subito fuori e le discussioni non sono mancate non solo con i ragazzi di Amici ma anche con i professori e, in particolare, con Rudy Zerbi. Lui e Carlo Di Francesco hanno guardato Zic sempre con sospetto sicuri che il suo ruolo non fosse quello di cantante o di interprete ma soprattutto di scrittore. Le continue discussioni hanno spinto il cantante a lasciare la squadra del Fuoco per quella del Ferro e a portare a casa una serie di vittorie nei suoi scontri con l'altro autore della scuola, Biondo. Questo ha migliorato le cose per lui?

LO SCONTRO CON ZERBI E GLI ALTRI RAGAZZI

La situazione di Zic è stata sempre spinosa fino a che proprio la discussione con Rudy Zerbi lo ha portato a dire qualcosa di troppo che lo ha portato allo scontro con gli altri cantanti della scuola. Il professore è poco convinto su di lui e sulle sue capacità ma proprio quando si parla di intonazione, Zic ha rilanciato "Ma molti ragazzi sono stonati". Rudy Zerbi ha colto subito la provocazione e ha spinto il cantante a fare nomi e cognomi di chi, secondo lui, non merita di rimanere nella scuola e questo ha portato ad accese discussioni in sala relax con Biondo ed Erinar pronti ad esplodere contro di lui. Il suo modo di fare non è mai cambiato ma sembra che in poche settimane sia poi tornato il sereno per lui e i suoi compagni ma questo non ha migliorato il pensiero che la coppia Zerbi-Di Francesco hanno su di lui. Con difficoltà Zic è andato avanti e tra gli ultimi "ammessi" è riuscito ad arrivare al serale, ma riuscirà a passare indenne le prime puntate o le prime fasi?

I DUE SI' E IL RISCHIO ELIMINAZIONE

Visibilmente commosso, proprio lo scorso 31 marzo, nell'ultimo pomeridiano di Amici 17, Zic si è avvicinato al centro dello studio ottenendo la felpa verde grazie ai due sì ottenuti da Giusy Ferreri e Paola Turci, ma riuscirà a superare lo scoglio del primo serale? Secondo le prime anticipazioni grande ruolo avrà la commissione interna e, quindi, i professori che in questi mesi hanno seguito i ragazzi e che hanno posto dei paletti proprio al cantautore. Saranno loro a decidere chi passerà dalla prima alla seconda fase e questo potrebbe mettere a rischio proprio coloro che a stento hanno ottenuto due sì e non sono arrivati al serale con la maggioranza dei voti o l'unanimità. Zic sarà uno dei primi eliminati di questo serale di Amici 17? Lo scopriremo questa sera.

