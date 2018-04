ANNA FALCHI/ Apprezzamento per il selfie a petto nudo di Francesco Boccia... (Domenica In)

Anna Falchi, l'attrice commenta il caso di Francesco Boccia, il deputato del Partito Democratico che è diventato protagonista virale sui social network. (Domenica In)

Anna Falchi, Domenica In

Anche Anna Falchi ha voluto prendere parte al giro di commenti ironici che ha colpito Francesco Boccia, il deputato Pd, in questi ultimi giorni. Immortalato a petto nudo mentre si trova in bagno, il selfie ha fatto il giro di Instagram e delle altre piattaforme social. La Falchi ha preso la palla al balzo lanciata da Dagospia, che è riuscita ad intercettare il post nel mare social ed ha commentato in modo positivo l'estro di Boccia. "Non sapevo avessi un profilo Instagram", scrive la femme fatale, ricevendo per tutta risposta dal diretto interessato che si tratta di un'iniziativa 'easy' con cui qualche volta gioca per far sorridere amici e parenti. Questo pomeriggio, 8 aprile 2018, vedremo invece Anna Falchi nel salotto di Domenica In pronta a lanciarsi in una nuova avventura come ballerina, al fianco di Roberto Imperatori. Appena ieri l'attrice ha preso parte all'inaugurazione del Cinecittà World di Roma, un parco divertimenti che ha attirato l'attenzione del pubblico anche per la 'vetrina' dei volti noti dello spettacolo. La Falchi è intervenuta in qualità di madrina, sottolinea Il Corriere Quotidiano, dando il via alla stagione che proseguirà fino al prossimo 6 gennaio e che potrà contare su 30 attrazioni, fra spettacoli, punti ristoro e divertimenti a tema.

ANNA FALCHI E LA RECENTE AVVENTURA IN AMERICA

Anna Falchi è sbarcata in modo indiretto in America nelle ultime settimane. Non si tratta tuttavia di un evento recente, dato che si parla di una particolare collaborazione fra la Scorpion Releasing e la Doppelganger Releasing: i due brand americani hanno rilasciato sul mercato una serie di Blu-Ray in omaggio a Michele Soavi. Il regista ha avuto modo di lavorare con la Falchi in passato, per uno dei titoli più in vista negli anni Novanta, il film Dellamorte Dellamore. In coppia con Rupert Everett, Anna Falchi ha contribuito a creare un incubo horror ispirato al romanzo di Tiziano Sclavi dal titolo omonimo e sulla falsa riga di Dylan Dog, il celebre protagonista investigatore della collana di fumetti firmata Bonelli. Un titolo in vista per il mercato americano, che è riuscito a puntare i riflettori sulla Falchi per via della sua relazione romantica con il protagonista. Nel frattempo l'attrice si concede un week end di relax e impegni nella sua Roma, come ha annunciato ai fan tramite Instagram. Nell'ultimo post pubblicato la si vede infatti in auto, rossetto rosso acceso e sguardo magnetico come sempre. Clicca qui per vedere il post di Anna Falchi (https://www.instagram.com/p/BhOqu5gHDmq/?taken-by=annafalchi22).

