ARTURO BRACHETTI/ Video: "Lotto ancora col mio Peter Pan interiore" (Che tempo che fa)

Video, Arturo Brachetti racconta a Che tempo che fa il suo nuovo spettacolo intitolato 'Solo', tra ombre cinesi, Peter Pan sessantenni e raggi laser.

08 aprile 2018 Francesco Agostini

Arturo Brachetti

Arturo Brachetti, famoso trasformista, illusionista e one man show, sarà uno dei personaggi di spicco ospiti da Fabio Fazio all'interno del programma televisivo Che tempo che fa. Qui si metterà a nudo e racconterà quanto sia emozionante per lui essere il protagonista dei suoi spettacoli, lui che ha avuto il merito di riportare in auge un genere finito come quello del trasformismo e di farlo tornare ad essere nuovamente di massa. Il prossimo spettacolo si intitolerà 'Solo' e sarà a dir poco fiammeggiante. L'esordio, la cosiddetta prima, c'è stata a Parigi e ìd è stato un successone. Racconta Arturo Brachetti: "L'impatto con lo spettacolo è incredibile, non ho mai un attimo di respiro quando sono sul palco. Se devo soffiarmi il naso può capitare a volte di aspettare anche sei o sette minuti. Non mi fermo un secondo, porto sul palcola bellezza di sessanta personaggi: è questo il bello del teatro e dei miei spettacoli. Il pubblico si diverte molto e tutte le date sono già sold out." E non ci sono dubbi che il pubblico continui a seguirlo, anno dopo anno.

IL FANCIULLO INTERIORE

Arturo Brachetti, lo abbiamo già accennato, è uno degli artisti più interessanti dell'intero panorama teatrale, Certo, a sessant'anni passati non si può dire che sia una novità, ma è comunque incredibile quanto pubblico riesca a portare ancora a teatro. Per quanto riguarda lo spettacolo del momento, 'Solo', Brachetti ha le idee molto chiare: "Il fil rouge dell'intero spettacolo teatrale è il volo. Ci sono dei momenti in cui rimango sospeso da terra anche èer due o tre minuti ed è francamente bellissimo. Sono un Peter Pan sessantenne alle prese con se stesso, con i miei timori e le mie paure, mentre mi destreggio tra la mia ombra e il raggio laser.

'Solo' ti trascina ed è molto divertente, di solito nei primi 10 minuti il pubblico non ha mai un attimo di respiro. Poi il ritmo rallenta e le persone entrano a pieno nella magia dell'infanzia: vedere questo spettacolo è come ritornare ad essere bambini. Si viene riportati indietro all'infanzia, un momento magico della nostra vita." Insomma, provare per credere.

