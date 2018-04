Annalisa Minetti con la figlia Elena Francesca a Domenica Live/ Mamma bis: la d’Urso-intervista in diretta

Annalisa Minetti presenta la figlia Elena Francesca a Domenica Live da Barbara d'Urso, la cantante mamma bis: l'intervista in diretta televisiva su Canale 5 dopo le prime emozioni.

08 aprile 2018 Valentina Gambino

Annalisa Minetti dopo la gravidanza sarà ospite di Barbara d'Urso durante la Domenica Live in onda oggi, 8 aprile. La cantante ed ex finalista di Miss Italia, dopo aver partecipato a Tale e Quale Show, si era dedicata solo all'attesa della sua bimba. Intervistata da Vanity Fair, aveva precisato cosa l'aveva spinta ad accettare la sfida in onda con Carlo Conti e con che bagaglio tornava a casa: "ho imparato ancora di più a cogliere i suoni, a riproporre le movenze nonostante non le avessi mai viste". Dopo la nascita di Fabio venuto al mondo 9 anni fa e nato dall'unione con Gennaro Esposito, aveva raccontato di volersi godere il "panciotto di cinque mesi". "Ero convinta fosse un maschio. Come quando ero incinta di Fabio, per un bel po’ l’ho chiamato Beatrice. Adesso che so che sarà una bambina, abbiamo deciso di chiamarla Elena Francesca. Come mia suocera", aveva già annunciato per poi dichiarare che la gravidanza è uno stato di grazia che regala energia. “Certo la paura può anche limitare – aveva precisato ancora - ma se la vivi bene è un dono incredibile. Io dico a tutte le future mamme di vivere questi nove mesi con grandissima serenità, ovviamente se non ci sono esigenze mediche particolari. Fate sport, fate tutto quello che volete”.

Mamma a 40 anni per la seconda volta ed è sempre una emozione incredibile. "Non c’è più l’incoscienza della prima volta, anche se di quella gravidanza non ricordo quasi nulla - ha raccontato Annalisa Minetti a Vanity Fair - Mi ricordo, però, bene il parto: molto faticoso e lungo. Ma per una donna che vuole davvero vivere quel momento, il parto naturale è la cosa più bella in assoluto. Sai che soffri, ma lo fai per una cosa meravigliosa. Almeno una volta nella vita andrebbe provato. La seconda volta? Beh, benvenuta – se si può – epidurale". Questo pomeriggio, la cantante presenterà Elena Francesca in diretta da Barbara d’Urso durante Domenica Live. La piccola è nata alle 11.45 del 29 marzo. Appena 5 giorni fa, tramite il suo profilo ufficiale di Instagram, la Minetti ha dichiarato: “Presto vi presenteremo Elena attraverso le persone che mi sono sempre state vicino durante la mia carriera e durante la mia nuova vita con Michele”… l’appuntamento atteso dai fan è arrivato!

