BALLANDO CON LE STELLE 2018/ Pagelle: Guillermo Mariotto uno zero per Giovanni Ciacci (quinta puntata)

Ballando con le stelle 2018, pagelle della quinta puntata: dal malore di Giovanni Ciacci, allo sfogo di Cristina Ich pro Gessica Notaro. Tutti i protagonisti della serata e le polemiche

08 aprile 2018 Rossella Pastore

Ballando con le stelle, il cast della tredicesima edizione

PAGELLE BALLANDO CON LE STELLE 2018 QUINTA PUNTATA

Quinta puntata per Ballando con le stelle, il dance show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. È Cesare Bocci a dare il via alle danze, con divisa e appeal d'ordinanza: "Sabato scorso non è andata bene". Parla Alessandra Tripoli: "Cesare era deconcentrato. L'ho guardato e ho capito: era nel suo mondo". Meritevole la samba di stasera. "Sei andato oltre", commenta la Smith. Insomma, "oltre" i confini di quel pianeta tutto suo. Voto: 8. Massimiliano Morra è il numero due. Ma solo in ordine di apparizione: sia mai che se la prenda. La sua è una rumba che è anche un po' samba. La regia si confonde, ed è tutto dire: sarà mica che Morra è sempre uguale? Monotona anche la diatriba in giuria: "È bravo", afferma la Smith; "Non è bravo", ribatte Lucarelli. Punteggio medio(cre). Per la giuria, Minghi ha una faccia da valzer. "Non sarà mica il 'valzer' della Littizzetto?". No: quello era "walter". Battute a parte, Minghi è una vera rivelazione: "Sei partito male; eri chiuso, imbarazzato. Alla quinta puntata ti abbiamo scoperto". Giudizio condiviso. Voto: 7.

Appassionato il tango di Giaro Giarratana e Lucrezia Lando. Smith: "Siete un esempio per i ragazzi che vi guardano". Perché "si può fare i romantici anche a vent'anni". Canino: "Tu sei coraggiosa; lui è fiducioso. Insieme vi completate". Zazzaroni: "È il tango tre punto zero". Voto: 7. Eloquente il silenzio di Gessica Notaro, che risponde alle accuse della sua controparte. La difesa di Tavares parla di "influenzamento giudiziario" determinato da "continue e pressanti divulgazioni". Per tutta risposta, la Notaro tace: non per dargliela vinta, ma per dimostrare quanto il silenzio sia peggiore. L'esibizione è eccelsa; il punteggio è tra i più alti. Nathalie Guetta ha studiato tutta la notte. E si vede: il tango con Di Pasquale è ampiamente promosso. Va peggio per Ciacci, che Mariotto bacchetta: "Quanta attesa, per questa pantomima...". "Ho visto tanta ipocrisia. Dov'è la libertà? Dov'è lo scandalo?". Zazzaroni dà otto; Mariotto, zero. La diatriba in giuria gli costa un malore: niente di grave, solo un calo di pressione. Scivolone in diretta per Cristina Ich, che manda a quel paese gli avvocati di Tavares. Non bastano le scuse: Akash vince lo spareggio, e la Ich batte in ritirata.

Guest star, Al Bano e Romina Power. Lei lo rimbrotta: "Era un disastro, quando eravamo sposati. Non mi portava mai a ballare". Al Bano le rinfresca la memoria: "Ne La canzone del sole balliamo tre volte...". Ma si tratta di un film; nella vita reale, invece? "Raramente", confessa. Difetto di Al Bano per Romina: "Ha una voce che compensa tutto, compreso il non saper ballare". E se Al Bano fosse un ballo, sarebbe "quello del mattone". Anzi, "del matto": "Perché è quello che è". E per Romina? "Un valzer: elegantissimo". Al Bano e Romina sono più bravi a cantare che a ballare. Si vede, che tra i due non c'è (più) alchimia. Il bacio invocato dal pubblico non arriva. "È un momento buffo", sintetizza lei.

