Belen Rodriguez, il dolce messaggio di Andrea Iannone/ "Sarò sempre orgoglioso di te"

Belen Rodriguez, il dolce messaggio di Andrea Iannone per la showgirl argentina: "sarò sempre orgoglioso di te". La coppia sempre più uniti e innamorata.

08 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Belen Rodriguez e Andrea Iannone

Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono sempre più uniti e innamorati. La coppia, dopo un periodo durante il quale si è tenuta lontana dai social network scatenando anche rumors su una presunta rottura, ha ricominciato a pubblicare foto insieme e soprattutto a scambiarsi dolce messaggi. Sempre più spesso, infatti, la showgirl argentina e il pilota si mostrano felici e innamorati su Instagram Stories scambiandosi parole d’amore quando il lavoro li costringe a stare lontani. Belen, in particolare, pur volendo proteggere il suo amore con Iannone protetto e lontano dai riflettori, ha parlato di lui ai microfoni di Mattino Cinque. La showgirl ha definito quello che sta vivendo con il pilota un amore maturo e consapevole grazie al quale ha smesso di essere mamma trasformandosi finalmente in donna e diventando più egoista. Accanto al pilota, Belen ha ritrovato la fiducia nell’amore e soprattutto ha trovato il modo di far guarire le ferite che le aveva inferto la fine del suo matrimonio. Per ricambiare le dolci parole che Belen ha detto sul suo conto, Iannone le ha dedicato delle bellissime parole su Instagram.

LE PAROLE D’AMORE DI ANDREA IANNONE PER BELEN

Sempre riservato e disposto a stare un passo indietro rispetto alla compagna, Andrea Iannone ha deciso di tirare fuori tutto il suo orgoglio e dichiarare al mondo quanto sia felice di avere accanto una donna come Belen Rodriguez. “Sono e sarò sempre orgoglioso di te. Grazie per essere quella che sei, per la sua semplicità, personalità e la tua infinita generosità. Non cambiare mai. I’m proud of you… Te amo”, ha scritto Iannone alla sua Belen. Una vera e propria dichiarazione d’amore quella fatta dal pilota che ha sempre evitato di commentare i rumors che lo volevano in crisi con la showgirl argentina. La storia, dunque, procede a gonfie vele e non è da escludere che i due, nei prossimi mesi, non decidano di coronare il loro amore allargando la famiglia regalando così a Belen il secondo figlio che tanto desidera.

