Che tempo che fa/ Anticipazioni e ospiti 7 aprile: Loredana Berté, Biagio Antonacci e Enzo Iacchetti

Che tempo che fa torna in onda oggi, domenica 8 aprile, in prima serata su Raiuno: Maurizio Martina, Loredana Bertè, Biagio Antonacci ed Enzo Iacchetti osptiti di Fabio Fazio.

08 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Che tempo che fa - Fabio Fazio

Dopo la pausa pasquale, oggi, domenica 8 aprile, in prima serata su Raiuno, torna l’appuntamento con Che tempo che fa. Fabio Fazio, nel corso della serata, incontrerà grandi nomi della politica, della musica e del mondo dello spettacolo. Ad affiancare il conduttore, ci sarà la bellissima Filippa Lagerback e la simpaticissima Luciana Littizzetto che chiuderà la prima parte del programma commentando con ironia i fatti accaduti nel corso della settimana. Nel nuovo appuntamento con Che tempo che fa, Fabio Fazio tornerà a parlare di politica. L’ospite della serata sarà Maurizio Martina, il segretario reggente del Partito Democratico nonché candidato alla carica di segretario del PD alle elezioni del prossimo congresso previsto per il 21 aprile. Maurizio Martina farà il punto della situazione del Partito Democratico e il cambiamento attualmente in atto dopo le elezioni dello scorso 4 marzo.

CHE TEMPO CHE FA, GLI ALTRI OSPITI DELLA SERATA

Enzo Iacchetti, attualmente a teatro con lo spettacolo in puro stile Teatro-Canzone “Libera nos domine” in cui, accanto a monologhi su temi importanti come religione, amicizia, tecnologia e immigrazione, propone al pubblico anche canzoni di Guccini, Gaber, Iannacci e Faletti, si racconterà ai microfoni di Fabio Fazio tra carriera e vita privata. Grandi ospiti musicali, poi, per la nuova puntata di Che Tempo fa. Loredana Bertè, una delle più importante artiste della musica italiana, in attesa della pubblicazione del nuovo album, si esibirà sulle note di alcuni dei suoi più grandi successi come “Il Mare d’Inverno” e “Dedicato”. E poi Biagio Antonacci con il nuovo singolo “Mio Fratello” estratto dall’album “Dediche e manie”, già disco d’oro. Il videoclip del brano girato da Gabriele Muccino con protagonisti Rosario e Beppe Fiorello.

IL TAVOLO DI CHE TEMPO CHE FA

Al tavolo di Che tempo che fa siederanno Fabio Volo, la simpatica Orietta Berti, l’ironico Nino Frassica e Gigi Marzullo con le sue domande surreali. Al Tavolo, poi, ci saranno Arturo Brachetti, il più grande trasformista del mondo e attualmente in tour europeo con il suo nuovo one man show “Solo”, Vincenzo Salemme e l’attore comico Francesco Paolantoni. E ancora Tosca D’Aquino e Serena Autieri, protagoniste dello spettacolo teatrale “Ingresso Indipendente”, scritto da Maurizio di Giovanni per la regia di Vincenzo Incenzo. E poi Riccardo Rossi, il musicista Gazebo - al secolo Paul Mazzolini, il campione di ciclismo Francesco Moser e il figlio Ignazio, diventato popolare per aver partecipato al Grande Fratello Vip che gli ha permesso di conoscere Cecilia Rodriguez, sua attuale fidanzata.

© Riproduzione Riservata.