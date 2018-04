Chiara Ferragni e Fedez/ "Gente che parla solo per dare aria alla bocca”

Chiara Ferragni e Fedez, ancora critiche per l'esposizione mediatica del figlio Leone. La fashion blogger perde la pazienza, sbotta sui social e replica agli haters.

08 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Chiara Ferragni e Fedez

Continuano le critiche per Chiara Ferragni e Fedez, accusati di esporre troppo il figlio Leone sui social. Se, nei giorni scorsi, era stato il rapper a sbottare sui social rispondendo alle critiche duramente, stavolta è la fashion blogger più famosa del mondo a perdere la pazienza. Molti utenti puntano il dito contro i neo genitori, accusandoli di non proteggere il piccolo Leone pubblicando troppe foto e video in cui mostrano il suo volto. Nelle ultime ore, però, qualcuno ha accusato la Ferragni di pubblicare foto del piccolo Leone per pubblicizzare vestiti per neonati. Di fronte a tale accusa, la fashion blogger ha perso la pazienza rispondendo per le rime. “Far vedere cosa? Vedi qualcosa taggato o sponsorizzato? La gente che parla solo per dare aria alla bocca”, ha scritto la Ferragni che, per una volta, ha messo da parte la sua eleganza e la sua gentilezza, difendendo il suo diritto, da madre, di poter liberamente mostrare il volto del suo bambino. Prima di lei, Fedez era stato molto più duro replicando così agli haters: “I criteri per valutare la capacità di fare i genitori non dovrebbero basarsi sulle foto social. Stiamo condividendo il momento più bello della nostra vita, come farebbe qualsiasi famiglia figlia della nostra generazione. Un bambino non può decidere di essere sui social, come non può decidere se essere battezzato e abbracciare una religione".

CHIARA FERRAGNI, IN FORMA PER LE NOZZE?

Chiara Ferragni, dopo aver replicato agli haters, ha ritrovato subito il sorriso accanto ai suoi due uomini. Oltre a fare la mamma e a godersi la vita a Los Angeles senza imminenti impegni lavorativi, la fashion blogger si sta rimettendo in forma, anche se ha già recuperato la sua linea perfetta. “è ancora così tanto lavoro da fare, ma il nostro corpo è meraviglioso”, ha raccontato la Ferragni mostrando il ventre nudo davanti allo specchio. Sempre bellissima e solare, Chiara Ferragni si sta allenando con regolarità per arrivare in perfetta forma al matrimonio. La data delle nozze ancora non c’è ma la Ferragni potrebbe aver già dato il via alla fase di preparazione del suo grande giorno. Sempre più seguita sui social, dunque, Chiara Ferragni, come mamma, imprenditrice e compagna continua a stupire.

