Domenica Live / Anticipazioni: Franco Terlizzi, Simone Barbato e Giorgia Meloni da Barbara d’Urso (8 aprile)

08 aprile 2018 Valentina Gambino

Domenica Live, anticipazioni e ospiti

Torna puntuale come non mai, l’appuntamento con la nuova puntata di Domenica Live, dopo la “pausa” della scorsa settimana quando, in occasione della Santa Pasqua è andata in onda una replica dedicata al solito “rewind” che ha funzionato come sempre, vincendo la gara degli ascolti TV. Barbara d’Urso, sarà pronta ad accogliere i suoi ospiti, tra ex protagonisti di reality e anticipazioni. Anche lo scorso venerdì, concludendo la puntata di Pomeriggio 5, la ruspante conduttrice napoletana ha invitato i suoi telespettatori a non perdere di vista il programma domenicale per via di alcuni personaggi assolutamente incredibili. Dopo il Ken Umano e vari altri “soggetti particolari” di questo tipo, ci potrebbe essere in esclusiva qualcuno di cui sicuramente si parlerà molto durante la prossima settimana. Spazio poi, per le dinamiche dell’Isola dei Famosi mettendo assolutamente da parte il canna-gate e dando spazio agli ultimi sviluppi in attesa della semifinale in onda domani sera su Canale 5.

Spazio per Simone Barbato e Franco Terlizzi, ultimi eliminati dall’Isola dei Famosi 2018. Per loro ci saranno dei confronti di fuoco? Il mino infatti, potrebbe scontrarsi con Scintilla, il comico e fidanzato di Elena Morali. L’ex pugile invece, potrebbe finalmente avere un confronto con Craig Warwick che lo ha accusato di essere omofobo. Come anticipato anche sui social, ci sarà ancora una volta Lorenzo Crespi che, dopo avere aggiornato il pubblico riguardo le ultime faccende personali, avrà il ruolo di opinionista. Potrebbero esserci durante la puntata, anche delle piccole anticipazioni riguardanti la 15esima edizione del Grande Fratello proprio condotta da Barbara d’Urso e che prenderà il via a breve. Spazio poi per Serena Grandi, così come anticipato anche attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram. Tra le altre anticipazioni di Domenica Live, confermata la partecipazione di Giorgia Meloni a partire dalle 18. L’appuntamento con il programma del dì di festa di Canale 5 è quindi confermato per le 13.55.

