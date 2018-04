Elfo umano Luis Padron a Domenica Live/ Video, Orecchie a punta e interventi: dalla d’Urso il re Fantasy

Luis Padron, il ragazzo Elfo ospite a Domenica Live: Video, Orecchie a punta e interventi shock, da Barbara d’Urso arriva il re del Fantasy pronto a sconvolgere il pubblico.

Domenica Live ospita Luis Padron, l’uomo Elfo

Pelle chiarissima ed orecchie a punta. Luis Padron, il ragazzo Elfo più particolare del mondo, sarà ospite oggi di Domenica Live, in diretta con Barbara d'Urso. Di recente il giovane è finito nuovamente sotto i ferri per portare a termine la sua trasformazione definitiva e avere le orecchie tagliate e rimodellate con la classica forma a punta tipica dei folletti. Per le sue operazioni avrebbe speso attualmente più di 60mila dollari. Il 27enne di Buenos Ares è sbarcato nelle scorse ore a Milano così come ha documentato tramite le Stories sul suo profilo personale di Instagram. Il ragazzo ha deciso di intraprendere questo particolare cammino dopo che da adolescente sarebbe stato ripetutamente vittima dei attacchi di bullismo da parte di coetanei. Per lui quindi, "nascondersi" dentro un mondo fantastico è stata la sua valvola di sfogo, fino a decidere di diventare un elfo a tutti gli effetti. Per realizzare il suo sogno è partito dalla liposuzione alla mascella, per poi proseguire con la rinoplastica, la depilazione di tutto il corpo, lo sbiancamento laser della pelle e l'operazione all'attaccatura dei capelli.

Dopo avere ospitato più volte il Ken e Barbie Umani, la donna con il seno più grande al mondo e avere condotto per anni “Lo Show dei Record”, la nostra Barbara d’Urso ci prende gusto e oggi pomeriggio a Domenica Live ospiterà Luis Padron, il ragazzo Elfo. Il giovane è volato anche in Corea del Sud dove si è fatto rompere la mascella e ricostruirla con la famosa forma a punta di diamante per essere identico ad un personaggio degli anime. Per lui, una rivalsa contro il bullismo ed il desiderio di essere a modo suo “perfetto”. Luis ha detto: "Sono stato vittima di bullismo da bambino e per evadere mi immergevo nei film fantasy e in altri racconti fantasy”. Poi ha raccontato di avere iniziato con il Cosplay ma questo non gli bastava per arrivare a raggiungere il suo personale prototipo di bellezza. Marcela Iglesias, manager della star di “plastica”, ha dichiarato: "Luis è molto determinato a finire il lavoro per apparire come un elfo, ci sono ancora un po’ di interventi chirurgici e in futuro arriveranno altre sorprese…”.

Luis Padron, le dichiarazioni

Luis Padron parlando della sua espressione ha affermato: "Non la considero un'ossessione, ma uno stile di vita, per me la realtà è crudele, ma nel mondo fantastico hai tutta la speranza, l'amore, l'amicizia e i buoni sentimenti. Tutto ciò mi aiuta a sentirmi una brava persona, ma anche nella fantasia devi essere bello non solo all'interno ma anche all'esterno. Questo ha cambiato la mia vita definitivamente in così tanti modi, non posso nemmeno cominciare a descriverlo”. "Ricordatevi di inseguire i vostri sogni sempre e comunque – ha concluso Luis – la vita è soltanto una e non va sprecata". Il giovane ha anche spiegato che la famiglia non lo ha appoggiato molto nel corso di questi anni, mutando l’opinione soltanto quando è improvvisamente arrivata la notorietà. In rete, però, non tutti hanno apprezzato i suoi messaggi di incoraggiamento, criticandolo per essere "diventato un mostro." "E ti permetti anche di dare consigli? – si legge tra i tanti commenti lasciati da utenti sul web -Sei semplicemente fuori di testa". Cosa succederà questo pomeriggio durante Domenica Live?

