Emanuela Aureli/ L'imitatrice si commuove per l'addio a Fabrizio Frizzi (Domenica In)

Emanuela Aureli, l'imitatrice si commuove per l'addio a Fabrizio Frizzi. Tra le sue imitazioni più famose c'è quella di Raffaella Carrà, la riproporrà anche oggi? (Domenica In)

Emanuela Aureli, Domenica In

Emanuela Aureli ha preso parte all'omaggio a Fabrizio Frizzi di questi giorni, al fianco di tanti volti noti dello spettacolo. L'addio al grande conduttore ha spinto l'imitatrice fino alle lacrime, sicura che il sorriso dell'amico sarà presente fra gli studi televisivi ed al fianco degli amici e colleghi anche in seguito alla recente scomparsa. Rimasta lontana forse per qualche tempo dai piccoli schermi nazionali, ad eccezione di Mezzogiorno in Famiglia, Emanuela Aureli è pronta ad aprire casa propria per la rubrica di Domenica In di oggi, 8 aprile 2018. Accoglierà infatti la conduttrice Benedetta Parodi fra le mura domestiche per la rubrica A casa di..., che le permetterà di mostrare le sue abilità in cucina e mettere a nudo anche alcuni aspetti intimi della sua vita e professione. Il tutto condito con tante risate, come di consueto per la Aureli, fra le artiste più apprezzate del panorama italiano.

LA STORICA IMITAZIONE DI RAFFAELLA CARRÀ

Fra le storiche imitazioni di Emanuela Aureli non si può dimenticare Raffaella Carrà. La nota conduttrice italiana è infatti la più quotata dalla comica per le sue esibizioni e sono tanti gli ammiratori a caccia dei suoi video in cui interpreta la regina del piccolo schermo. Di recente la Aureli è intervenuta infatti in quei panni a Sabato Italiano, riuscendo a riscuotere un forte successo fra il pubblico a casa. Fra le imitazioni più battute della comica non va dimenticata Sabrina Ferilli, che l'ha impegnata nello storico tormentone di "Artigiani della qualità", lo slogan dello spot del brand Poltronesofà. Per non parlare della sua abilità nell'imitare Barbara d'Urso, uno dei suoi sketch più quotati fra i social. I fan infatti si chiedono se la Aureli interverrà in quel ruolo in occasione del Grande Fratello 15, che vedrà proprio la regina della domenica in tv alla guida dell'edizione di quest'anno del reality. E non solo perché febbraio è stato per la Aureli un'occasione per sbarcare a teatro con Percorrendo l'Aureli...a, una piace ideata da Mauro Graiani e dall'imitatrice che ha registrato il tutto esaurito al Teatro comunale di Treia, in provincia di Macerata.

© Riproduzione Riservata.