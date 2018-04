FURORE 2/ Anticipazioni dell'8 aprile 2018: Giuseppina farà marcia indietro? (finale di stagione)

Furore 2, anticipazioni dell'8 aprile 2018, in prima Tv su Canale 5. Marisella riuscirà a sposare Saro? Ad un passo dalle nozze, Giuseppina ha dei dubbi.

Furore 2, in prima Tv assoluta su Canale 5

FURORE 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Canale 5 di oggi, domenica 8 aprile 2018, andrà in onda l'ultimo episodio di Furore 2 in prima Tv assoluta. Sarà l'ottavo, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati: Giovanna si trova in chiesa disperata e prega perché Franco possa salvarsi. Viene avvisata per fortuna che il giovane è fuori pericolo, anche se dovrà rimanere ancora in ospedale. Rifiuta infine di vederlo, sicura di dover mettere in atto la sua promessa di lasciare la città in cambio della sua guarigione. Anche Calligaris vive lo stesso dramma e dopo ore non ha ancora lasciato il letto di Franco. Yvonne però gli intima di lasciare via e gli annuncia di voler abbandonare il lavoro per occuparsi del figlio. Solo in quel momento Calligaris le ricorda di essere il vero padre di Franco. La donna tuttavia crede che abbia distrutto le vite di entrambi e persino quella devozione che Belmonte ha sempre avuto nei suoi confronti. Una volta fuori dalla stanza, Calligaris scopre dal medico che l'operazione è andata bene e che il coma in cui si trova Franco è solo provvisorio.

Intanto, Giovanna lascia il Budello e saluta Jole, mentre Giuseppina attira ancora lo sguardo del giovane Carmelo. Marisella invece scopre grazie alla madre di Saro che Calligaris è collegata al passato di Giovanna e decide di raggiungerla in stazione. L'amica però le rivela di aver rinunciato a denunciare Galligaris, anche se sa che è responsabile della morte di Vito. Giovanna raggiunge poi l'istituto per fare visita ad Anna, che sembra migliorare sempre di più. Nelle ore successive, Calligaris vive un vero e proprio senso di colpa per le proprie azioni. Più tardi, Saro arresta l'uomo che ha organizzato l'agguato a Franco. Prima di lasciare la città con la madre, Giovanna si lascia convincere a dare un ultimo saluto a Franco. Agnese invece prende in mano la situazione e tramite i contatti di Dotti fa bocciare il progetto alberghiero della Fiore. Calligaris nel frattempo viene avvisato dal medico che Franco si è risvegliato, proprio poco prima che Giovanna entri nella clinica. Una volta sul posto, l'imprenditore si ritrova però a doversi confrontare con la ragazza. Giovanna ha scoperto infatti tutto su Anna e quanto accaduto nel passato. La madre però ha visto Calligaris entrare nella clinica e si precipita sul posto, mentre l'uomo cerca di fare del male alla ragazza.

Calligaris riesce infine a darsela a gambe prima dell'arrivo delle infermiere, a cui riferisce di aver avuto solo un malore. Quella sera, ormai ubriaco, l'imprenditore si ritrova faccia a faccia con Saro e decide di confessare il delitto di Vito, sottolineando che si sia trattato solo di un incidente. Decide così di aprire i rubinetti e racconta tutti i suoi segreti, a partire dal motivo della morte di Vito. Calligaris gli fornisce inoltre le prove di tutti i crimini commessi nella sua vita. Nei giorni seguenti, Lido Ligure è in festa e durante un brindisi con i concittadini, Giuseppina nota che Saro ha occhi solo per Marisella. Il malumore della ragazza non sfugge a Carmelo, che cerca di convincerla a dimenticare l'ex fidanzato. E nemmeno a Marisella, che diventa sospettosa nel vederla poco partecipe. Nelle sere successive, Giuseppina organizza infatti un inganno per mettere in atto la sua vendetta: farà finta di essere rimasta incinta di Saro, per impedire che sposi la sorella.

ANTICIPAZIONI DELL'8 APRILE 2018, EPISODIO 8

Giuseppina si trova ormai ad un passo di distanza dall'altare e dalla possibilità di coronare il suo sogno d'amore con Saro. Alla vigilia del lieto evento tuttavia la ragazza intuisce che il fidanzato è legato a lei per motivi diversi dall'amore e decide di fare marcia indietro. Anche Belmonte intanto soffre le pene dell'inferno: Giovanna ha deciso di lasciarlo e di andare a vivere altrove. La ragazza ha rinunciato persino alla sua personale ricerca, temendo per la vita dell'ufficiale. Una volta libero dagli impegni con Giuseppina, Saro decide di unire le forze con Franco per cercare di riconquistare Marisella e Giovanna. Le due amiche infatti hanno deciso di allontanarsi da Lido Ligure insieme, condividendo lo stesso destino. Un colpo di scena potrebbe ancora una volta colpire la famiglia Licata: Calligaris è del tutto cambiato, ma questo potrebbe provocare delle conseguenze pericolose.

