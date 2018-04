Fabrizio Frizzi, eredità politica pro M5s? Una bufala/ Nuovo dolore per Carlotta Mantovan e Rita Dalla Chiesa

08 aprile 2018 Valentina Gambino

Fabrizio Frizzi, la folle bufala M5s

La morte di Fabrizio Frizzi, oltre ad essere estremamente dolorosa, continua ad essere uno dei principali argomenti di conversazione dei programmi televisivi e - purtroppo - delle terribili bufale online. Questo è il caso di una immagine che gira da alcuni giorni su internet che ritrae il presentatore accompagnato da una didascalia che riguarda il Movimento Cinque Stelle: "Ho sempre sognato un governo a 5 stelle: spero che un giorno ce la facciano, se lo meritano". Il post era stato inizialmente condiviso dalla pagina "M5s Lombardia" e se dal principio di poteva pensare a qualche appartenenza al partito ufficiale, si è scoperta essere una bufala che non avrebbe nulla a che vedere con la formazione politica fondata da Beppe Grillo. Malgrado siano passati svariati giorni dal terribile lutto che ha sconvolto l'Italia intera, il post social è tristemente tornato online e condiviso nei profili privati dei sostenitori del Movimento, a volte ignari della terribile bufala generata dalla rete.

Fabrizio Frizzi, le recenti parole di Rita Dalla Chiesa

Proprio di recente, anche Rita Dalla Chiesa è tornata a parlare di Fabrizio Frizzi e Carlotta Mantovan, con parole di affetto e amore durante il Maurizio Costanzo Show. "Penso che adesso si debba rispettare la figura della moglie, che è lei. Ho vissuto una vita con Fabrizio, ma ora ci sono lei e Stella, bambina che lui adorava. Io cercherò di stare vicina a loro per quello che posso. Fabrizio vorrebbe così e mia figlia Giulia vuole così", ha commentato la Dalla Chiesa. Poi si è lasciata andare a ricordi del passato e il cammino verso il successo conquistato insieme: "poi questo rapporto è finito e ne è iniziato un altro tre anni dopo. La gente non capisce che si può rimanere nel bene globale di una famiglia pur essendosi lasciati. Credo che dovrebbe essere un insegnamento. L’amore genera amore. Carlotta la sento tutti i giorni, le voglio bene, ci siamo rispettate sempre. Fabrizio chiamò me alle due di notte per dirmi che si era innamorato di lei”. Speriamo che queste bufale si fermino e ci lascino solo il ricordo bellissimo di un grande uomo come Fabrizio Frizzi.

