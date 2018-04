Francesca Cipriani picchiata dall'ex fidanzato/ Via al processo: accuse di stalking e lesioni

Francesca Cipriani assente in aula, il suo ex fidanzato Marco Pavanello, l'avrebbe picchiata: a processo, accuse di stalking e lesioni, ecco cosa sarebbe accaduto.

08 aprile 2018 Valentina Gambino

Francesca Cipriani picchiata dall'ex non si presenta in aula

Francesca Cipriani sarebbe stata picchiata da un ex fidanzato. Questo è ciò che si legge su ciociariareport24.it. A quanto pare, l'ex Pupa avrebbe denunciato l'uomo per stalking. Marco Pavanello (questo il suo nome), sarebbe stato imputato per stalking e lesioni nei confronti dell'attuale concorrente dell'Isola dei Famosi 2018. Secondo ciò che riporta il sito, dopo un litigio l'uomo avrebbe picchiato la sua ex fidanzata, come testimonierebbero alcuni scatti che girano attualmente sul web. Peccato che le foto "incriminate" all'epoca giravano anche per un altro potenziale litigio: quello tra la Cipriani e Lele Mora. Secondo ciò che riportava il settimanale Oggi: "Francesca Cipriani si è presentata nella notte al Pronto Soccorso del Policlinico di Milano. Non aveva segni evidenti, se non qualche lieve ecchimosi. Le è stato assegnato il codice verde. Il guaio è che nel referto ha fatto scrivere che è stata vittima di una furiosa e violenta lite con Lele Mora". Nel dubbio, non sappiamo bene se gli scatti che girano su internet (e che vi riportiamo ad inizio articolo), documentino le presunte violenze del suo ex fidanzato oppure la lite con l’ex agente Lele Mora.

Francesca Cipriani non si presenta in aula

Sempre secondo ciociariareport24.it, Marco Pavanello, all'epoca fidanzato di Francesca Cipriani, sarebbe stato imputato per stalking e lesioni. I fatti risalgono al 2014 quando dopo un litigio, la showgirl sarebbe stata picchiata dall'uomo. Il pubblico ministero Davide Nalin ha discusso in particolare una vicenda accaduta a Palermo, dove Pavanello avrebbe seguito la sua ex che si trovava nella città per un impegno in televisione. Secondo l'avvocato di lui invece, i fatti si sarebbero svolti in maniera differente e la soubrette sarebbe caduta dalle scale procurandosi le lesioni di quel tipo. “Altro che gelosia e malore, sono stata picchiata, anzi mi voleva proprio uccidere” dichiarò subito dopo intervistata da TgCom. Naturalmente, adesso che la showgirl si trova all’Isola dei Famosi, non potrà prendere parte al processo per stalking e lesioni, istituito a carico di Pavanello. I carabinieri hanno cercato di contattarla ma non hanno potuto consegnarle la notifica per la sua comparizione in aula per ovvi ragioni. Per questo motivo, il giudice ha rinviato l’udienza al prossimo 23 novembre. Staremo a vedere se per quella data, si riceveranno maggiori dettagli in merito dai diretti interessanti.

