Gianni Alemanno, scherzo Le Iene/ Video, la compagna: “Vado a lavorare per Virginia Raggi”

Gianni Alemanno, scherzo Le Iene. La compagna Silvia Cirocchi: “Vado a lavorare per Virginia Raggi”. Come reagisce l'ex sindaco di Roma? Non la prende benissimo...

08 aprile 2018 Silvana Palazzo

Gianni Alemanno, scherzo Le Iene

Gianni Alemanno è la nuova vittima dello scherzo de Le Iene. I rapporti tra l'ex sindaco di Roma e Virginia Raggi non sono affatto positivi, e proprio su questo ha fatto leva il programma di Italia 1. Cosa succederebbe se la fidanzata di Alemanno diventasse la portavoce di Raggi? Viene coinvolto anche un amico di Alemanno per rincarare la dose. “Esperimento di fantapolitica”, lo chiama così Le Iene. «Mi ami? Mi appoggeresti qualunque cosa decidessi di fare? Io ora sto andando in Campidoglio, ci sono già stata la settimana scorsa. Non ti ho detto nulla perché è una cosa un po' così... Mi hanno offerto un lavoro, nell'ufficio stampa del sindaco», racconta Silvia, la dolce metà di Alemanno che non la prende affatto bene. «Raggi? Virginia Raggi? Pensaci un attimo... Anche la nostra storia uscirà fuori... Non so se ti conviene. Quelli sono una cosca, hai capito? Non sono aperti, stai attenta. Campano di balle. Tutto quello che non funziona è colpa mia», sbotta l'ex sindaco di Roma. La fidanzata replica: «È comunque un'opportunità lavorativa, vado a vedere cosa mi offrono».

GIANNI ALEMANNO, SCHERZO LE IENE

“Gianni Alemanno passa al Movimento 5 Stelle?”, si chiama così il servizio de Le Iene relativo allo scherzo fatto a Gianni Alemanno con la complicità della fidanzata Silvia Cirocchi. «Stai attenta, non ti fare fregare per favore», ribadisce l’ex sindaco quando la compagna Silvia lo chiama per avvisarlo che anche l’amico Chicco sta passando al Movimento 5 Stelle. E quando incontra l’amico si confida: «Sono un po’ preoccupato. Secondo me Silvia si sta mettendo un po’ nei guai. Sta pensando di mettersi a lavorare in Campidoglio. Mi sembra una ca**ata». Proprio mentre i due amici parlano arriva la chiamata di Silvia: «Ho accettato!», ma Alemanno non fa in tempo a capire cosa. «Speriamo che venga qua senza aver firmato», confida all’amico. Quando scopre di essere stato tradito s’infuria: «Che stai facendo? I Cinque Stelle sono il male! Non c’è democrazia. Di Maio? Fa il piccolo Macron… Ma poi che spazio pensi di trovare là dentro?». L'amico lo fa infuriare ancor di più quando gli rivela di averlo registrato. La tensione arriva alle stelle quando torna la fidanzata con un nuovo annuncio: «Sono il nuovo capo ufficio stampa della Raggi. Vieni anche tu!».

CLICCA QUI PER VEDERE LO SCHERZO DELLE IENE

© Riproduzione Riservata.