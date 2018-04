Giovanni Ciacci, malore a Ballando con le Stelle 2018/ Raimondo Todaro: “Soffre di pressione alta...”

08 aprile 2018 Silvana Palazzo

Paura a Ballando con le Stelle 2018 per il malore di Giovanni Ciacci. Pochi minuti dopo la sua esibizione ha accusato qualche problema, quindi è stato subito portato in infermeria. La conduttrice Milly Carlucci si è collegata in diretta con Raimondo Todaro, rimasto fuori l’infermeria. Il ballerino ha spiegato che Ciacci ha avuto uno sbalzo di pressione e che per questo si è sentito poco bene. Il medico lo ha visitato per verificare le sue condizioni di salute e stabilire se potrà esibirsi in un’eventuale nuova prova. Niente di grave a quanto pare per Ciacci, reduce del resto da una settimana molto tesa. Ne ha palato lo stesso Todaro, il quale ha raccontato che Giovanni si è duramente allenato per esibirsi in un tango che è riuscito a convincere Ivan Zazzaroni, che la settimana scorsa lo aveva criticato e che dopo questa esibizione si è invece complimentato con lui. Quel che conta comunque è che il problema accusato da Ciacci non sia serio.

Dal palco di Ballando con le Stelle 2018 all’infermeria: un problema di pressione ha provocato un malore per Giovanni Ciacci. «Si è sentito male dopo aver ballato. Lo abbiamo portato qui, c'è il dottore che lo sta visitando», ha raccontato Raimondo Todaro a Milly Carlucci, visibilmente preoccupata per le condizioni del ballerino. «So che soffre di pressione alta. La pillola l'ha presa, ma è stato male comunque», ha proseguito. Tanta apprensione anche sui social, dove si sono susseguiti messaggi di solidarietà e preoccupazione, mentre qualcuno si è improvvisato medico consigliando anche un farmaco per far abbassare la pressione.

