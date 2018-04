Gloria Guida/ La moglie di Johnny Dorelli, 30 anni di matrimonio tra alti e bassi (Domenica In)

Quasi 30 anni di matrimonio al fianco di Johnny Dorelli: Gloria Guida può di certo dire di aver vissuto una favola d'amore al fianco del comico italiano. La loro relazione è stata comunque piena di alti e bassi, come accade per tutte le coppie, ma i due sono riusciti a mantenere viva la loro unione nel corso del tempo. Oggi 61enne, la Guida ha visto in Dorelli un uomo dalla tenerezza disarmante, la stessa che unita a valori come protezione e stabilità, le hanno permesso di innamorarsi perdutamente del collega. Gloria Guida parlerà della sua storia d'amore con Johnny Dorelli e del periodo d'oro della sua carriera nella puntata di Domenica In di oggi, 8 aprile 2018, grazie ad uno spazio interamente dedicato all'intrattenimento. Intanto, l'attrice continua a mantenersi in forma grazie a palestra ed allenamento, che non mancano mai nella sua routine quotidiana. Nelle ultime ore la Guida ha infatti condiviso con i fan su Instagram un video che la riprende alle prese con parallele e addominali. Tanti i commenti positivi per una donna dalla femminilità e eleganza indiscussa, che ancora oggi può sfoggiare un fisico invidiabile.

LA SCELTA DELL'ATTRICE

Gloria Guida ha fatto la sua scelta fin dal suo incontro con Johnny Dorelli. Innamorata del comico, non ci ha pensato due volte ad abbandonare la sua carriera fiorente che l'ha premiata come una delle icone sexy degli anni Settanta. Merito del suo ruolo di madre e moglie, soprattutto per via della nascita della figlia Guendalina. Gli ultimi film che l'hanno vista nel cast risalgono infatti agli anni Ottanta, uno dei quali al fianco di Renato Pozzetto, il film La casa stregata di Bruno Corbucci e la pellicola Sesso e volentieri di Dino Risi pubblicata nello stesso anno, una commedia antologica che l'ha vista in diversi ruoli ed al fianco di Johnny Dorelli, all'epoca appena diventato ufficialmente suo marito. In una recente intervista al settimanale Confidenze, la Guida ha raccontato come trascorre le sue giornate adesso: la cura del fisico al primo posto e l'attenzione per l'alimentazione. Senza parlare del ciclo di sonno, la cura della pelle e fare esercizi di memoria. Tutti trucchetti, sottolinea, che le hanno permesso di mantenere intatto il suo noto fisico mozzafiato. Forse merito anche dei tanti anni trascorsi a studiare danza, una disciplina che ha iniziato fin da bambina e che le ha permesso poi di aprire le porte al canto ed al mondo dello spettacolo. Gli inizi della carriera della Guida la vedono infatti divisa fra le serate nei locali ed un provino per riuscire a salire sul palco del Festival di Sanremo.

