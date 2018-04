Heather Parisi Vs Alessandra Celentano/ Lite al serale di Amici 17: "Troppo polemica, non sei credibile"

Scontro acceso tra Heather Parisi e Alessandra Celentano nella prima diretta del serale di Amici 17. La showgirl sbotta: "Sei troppo polemica, non sei più credibile"

08 aprile 2018 Anna Montesano

Alessandra Celentano

Sembravano essere in accordo sin da subito, invece tra Alessandra Celentano ed Heather Parisi scoccano scintille in questa prima puntata del serale di Amici 17. Valentina Verdecchi sembra metterle infatti d'accordo nel dire che le sue qualità non sono eccelse, ma quando poco dopo si arriva a parlare di Lauren tutto cambia. È il peso della ballerina a farle scontrare una prima volta, ma è soprattutto la critica mossa dalla Parisi sull'eccessiva polemicità della collega a far scattare lo scontro. “Sei polemica di continuo e non sei più credibile. Lauren è bona. Basta con le magre“ sbotta Heather Parisi dopo aver ascoltato l'ennesima critica della Celentano, stavolta appunto su Lauren che, a suo dire, sarebbe "sovrappeso".

"NON VOGLIO VEDERE QUESTE ESIBIZIONI IN PRIMA SERATA"

Ma lo scontro non si arresta qui e continua dopo l'esibizione del ballerino della squadra Bianca, Luca. "Io chiedo una cosa da insegnante, da donna, da nonna, da mamma: io queste esibizioni in prima serata non voglio vederle!" sbotta la Parisi dopo un'esibizione da lei considerata "Troppo tecnica e antica". Heather vorrebbe infatti vedere qualcosa che non sia così tecnico dal punto di vista della danza classica "Lo ballavo io anni fa, questo ragazzo ha 19 anni", sottolinea infatti la showgirl americana. Alessandra Celentano non è affatto in accordo con la collega e il botta e risposta è piccato tra le due che mostrano di avere un carattere altrettanto duro e pungente.

