IGNAZIO MOSER/ Cecilia Rodriguez incinta? Le rotondità insospettiscono il web (Che tempo che fa)

Ignazio Moser, l'ex concorrente del Grande Fratello sta per diventare padre? Da Fabio Fazio a Che tempo che fa l'ex ciclista potrebbe sciogliere i dubbi.

08 aprile 2018 Francesco Agostini

Ignazio Moser

Ai microfoni di Fabio Fazio, all'interno del programma televisivo Che tempo che fa, Ignazio Moser svelerà finalmente quello che è diventato un vero e proprio caso sul web. Cecilia Rodriguez, la compagna del figlio d'arte Ignazio Moser, è incinta? La domanda sta rimbalzando freneticamente da sito web a sito web nelle ultime ore ed è davvero interessante notare come il pubblico si sia appassionato seriamente a questa storia. Una storia che era partita in sordina al Grande Fratello Vip e che invece sta inaspettatamente proseguendo a gonfie vele. I due, infatti, avevano dovuto superare all'inizio lo 'scoglio' (se così lo vogliamo chiamare) Francesco Monte, che era il legittimo fidanzato di Cecilia Rodriguez prima di entrare nella casa del Grande Fratello. Cecilia, però, una volta dentro la casa più famosa d'Italia, aveva ceduto alle lusinghe dell'ex ciclista e aveva dato vita alla storia d'amore più chiacchierata del web. Inaspettatamente, adesso i due sono inseparabili.

CECILIA RODRIGUEZ: GRAVIDANZA IN ARRIVO?

Come dicevamo in pecedenza, il web sta parlando convulsamente di una Cecilia Rodriguez incinta. La verità è che almeno per il momento, dallo staff arrivano solo smentite. Perciò, fughiamo subito ogni dubbio: stando a quanto dice la stessa sorella minore delle Rodriguez, Moser non diverrà padre. Almeno nell'immediato. In realtà le cose stanno in modo molto più semplice di quanto il web creda: è la stessa Cecilia che ha raccontato di aver semplicemente messo su qualche chilo di troppo negli ultimi tempi. Una cosa assai rara per una attenta al fisico come lei, eppure, stando alle sue parole, le cose sembrano stare effettivamente così. Nessuna gravidanza, quindi, per la bella Cecilia, e le rotondità sospette che tanto avevano fatto chiacchierare sul web non erano altro che pure e semplici otondità, senza altre verità nasoste dietro. Ma la versione ufficiale di Cecilia ha fatto storcere il naso ai più... che sia solo una bufala per coprire una reale gravidanza? Aspettiamo e ne saremo di più.

FELICI SU INSTAGRAM

Nel frattempo la coppia si mostra sempre più felice sui social network. Come dicevamo in precedenza, i due sono oramai una coppia molto affiatata, tanto che gli amici e i parenti li hanno reputati a dir poco inseparabili. Nelle ultime ore, a riprova di tutto questo, lo stesso Ignazio Moser ha voluto postare su Instagram una foto che lo ritraeva assieme a Cecilia nella campagna dove la sua azienda agricola (in realtà l'azienda agricola del padre) produce prodotti locali. La foto li ritrae vicini mentre si baciano, con in mano una calice di vino sullo sfondo del vigneto di famiglia. Insomma, uniamo le due cose: amore e pubblicità, nemmeno troppo occulta. La scritta del post è in spagnolo, un omaggio certamente alla sua compagna argentina: "Como la primavera vez..." a cui segue un cuore rosso. La Rodriguez è avvolta in un maglione casalingo e sì, effettivamente appare più appesantita del solito. Insomma, i completini traparenti fatti vedere all'interno della Casa sembrano un lontanissimo ricordo.

