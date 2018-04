Isola dei Famosi 2018/ Alessia Mancini favorita? "C'è un clima molto teso, sono tutti provati"

Isola dei Famosi 2018, Alessia Mancini è favorita dalla produzione? Le critiche continuano e Stefano De Martino svela indiscrezioni dall'Honduras

08 aprile 2018 Anna Montesano

Isola dei Famosi - Alessia Marcuzzi

Manca ormai poco alla fine di questa nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Questo dà inevitabilmente il via ai pronostici di rito su chi tra i naufraghi rimasti sarà il vincitore. Un'edizione questa che ha visto le donne grandi protagoniste e che potrebbe alla fine premiare proprio una donna. Rosa Perrotta, Francesca Cipriani, Bianca Atzei e Alessia Mancini sono le donne rimaste in gara e proprio una tra loro potrebbe essere la vincitrice dell'Isola dei Famosi 2018. Negli ultimi giorni si è fatta forte la convinzione che possa trattarsi proprio di Alessia Mancini che, questa settimana, è in nomination con Jonathan. Ma è proprio su di lei che si sono scatenati molti sospetti, in primis quelli che la vorrebbero come "avvantaggiata" dalla produzione del programma. A pochi giorni dalla finale della più chiacchierata edizione de L’Isola dei famosi, infatti, le polemiche non si arrestano e sono anzi alimentate da Cecilia Capriotti. Ospite a Casa Signorini, l'ex naufraga ha dichiarato: “All’Isola dei famosi hanno un’attenzione in più per Alessia Mancini”.

"Naufraghi molto provati": parola di Stefano De Martino

Le voci vorrebbero quindi Alessia Mancini papabile vincitrice di questa edizione dell'Isola dei Famosi in quanto anche "preferita" in alcuni casi dalla stessa produzione. Ma nuove anticipazioni su come stanno vivendo i naufraghi questi ultimi giorni sull'Isola arrivano da Stefano De Martino. In collegamento con Silvia Toffanin nella nuova puntata di Verissimo, l'inviato svela: "Sono veramente provati, hanno tanta fame i nostri naufraghi. Stanchi, ci sono tanti attriti ma anche per la fame e perché ormai inizia l'ultima settimana. - così conclude - Sono saltati tutti gli equilibri, perché prima c'erano due gruppi e si sa, ma ora è iniziato ufficialmente il tutti contro tutti. Si sono ritrovati l'uno contro l'altro, c'è una forte competizione di base e il clima è davvero molto teso".

