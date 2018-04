Isola dei Famosi 2018: Marco, Franco e Simone/ Domenica Live: Ferri vs Lory Del Santo, confronti in vista

Isola dei Famosi 2018: Marco, Franco e Simone, Ferri incontra Lory Del Santo dopo le sue dichiarazioni; l'ex pugile conosce Vladimir Luxuria, confronti in studio.

08 aprile 2018 Emanuela Longo

Franco Terlizzi oggi a Domenica Live

Un bel tris di nuovi eliminati dall'Isola dei Famosi, oggi, animerà la parentesi di Domenica Live dedicata al reality show che si avvia poco alla volta verso la chiusura. Ospiti nello studio del programma domenicale di Barbara d'Urso, troveremo oggi Marco Ferri, Franco Terlizzi e Simone Barbato. Per ciascuno di loro sarà destinato un confronto con ex compagni di avventura e non solo. Il più interessante sembra prospettarsi quello tra Marco Ferri e Lory Del Santo. Quest'ultima, infatti, aveva rivelato di aver trascorso due notti con il giovane ex naufrago. Le rivelazioni scottanti in realtà risalgono a ben dieci anni fa: durante una piccante rivelazione resa lo scorso febbraio proprio dalla Del Santo a Domenica Live, era emerso come il bel Marco, all'epoca poco più che ventenne, avesse trascorso un weekend nella stessa camera d'albergo di Lory. "Non c'erano stanze libere negli alberghi", si era giustificata la showgirl in modo tutt'altro che convincente. Ma tra i due era accaduto realmente qualcosa? "Non potevo mancare uno così", aveva aggiunto la Del Santo creando scompiglio in studio, per poi chiarire: "Non ho mai detto che si sono stata". Il padre di Marco, Riccardo Ferri, aveva avuto poi modo di commentare le parole di Lory nel corso di una sua ospitata a Pomeriggio 5, replicando in modo sarcastico: "Sì, saremmo usciti io, Marco e la badante...". Oggi, dunque, l'atteso confronto: cosa accadrà?

FRANCO TERLIZZI INCONTRA VLADIMIR LUXURIA

Protagonista della puntata di oggi di Domenica Live, anche Franco Terlizzi, uno degli ultimi eliminati, in questo caso non per volontà del pubblico ma a causa di un crollo fisico e mentale che avrebbe avuto nell'ultimo periodo, costringendolo a dei controlli e quindi a fare ritorno in Italia. Oggi, l'ex pugile avrà modo di conoscere "l'aspirante fidanzata" del figlio Michael, come anticipato scherzosamente da Barbara d'Urso riferendosi a Vladimir Luxuria, la quale non ha risparmiato commenti bollenti ricolti al giovane. Per papà Franco, però, ci sarà spazio anche per alcuni interessanti confronti e spiegazioni, soprattutto in merito alle liti accesissime avvenute in Honduras con Perez e le sue parole rivolte ad alcune giovani concorrenti dell'Isola dei Famosi. In ultimo, Simone Barbato, mimo di Avanti un altro, e anche lui tornato in Italia da poco dopo la sua esperienza all'Isola. Simone farà sorridere anche Barbara d'Urso con una strofa canora? E soprattutto, con chi si confronterà?

© Riproduzione Riservata.