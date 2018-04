Italo Bocchino, lite in diretta con Massimo Giletti e Daniela Santanché/ Video, Non è L'Arena: “Vergognati!”

Italo Bocchino, lite con Massimo Giletti e Daniela Santanché a Non è L'Arena: video. “Ti è caduto un vaso in testa?”, sbotta la pitonessa contro l'ex parlamentare.

08 aprile 2018 Silvana Palazzo

La nuova puntata di Non è L'Arena affronta il tema dei vitalizi e scoppia una dura lite tra Massimo Giletti e Italo Bocchino. L'ex parlamentare, che è riuscito a vincere il ricorso per continuare a percepire il vitalizio, è intervenuto in collegamento telefonico tirando in ballo anche la questione dei stipendi milionari, che però non c'entra nulla con il tema della puntata. E infatti la lite scoppia quando Bocchino chiede conto a Giletti dello stipendio percepito in Rai: «Metti sullo stesso piano un professionista con un politico, questa allora è la classe politica che ci meritiamo. Diversamente da tutti conduttori Rai io ho sempre dichiarato i miei compensi - sbotta il giornalista su La7-. Ci sono persone che prendono milioni in Rai e si fondano pure le società di produzione. E poi non accetto la morale da chi frequenta un certo tipo di mondo». Ma i toni non si abbassano affatto: «Le persone che applaudono nel tuo studio quanto guadagnano? Stai facendo demagogia ai danni dei cittadini», replica Bocchino dicendosi pronto a intervenire in studio per un chiarimento. Ma quando Daniela Santanché si inserisce nella discussione la lite si allarga.

«Lui ha la produttività che tu non hai avuto. Stasera non stai bene con la testa, chiami e offendi tutti, vergognati. Credo che ti sia caduto un vaso di gerani in testa», così Daniela Santanché contro Italo Bocchino. Intervenuta in difesa di Massimo Giletti a Non è L'Arena, la “pitonessa” finisce nel mirino dell'ex finiano. «Non mi aspettavo un atteggiamento così sgradevole», sbotta l'ex parlamentare, che rinfaccia presunti debiti della “pitonessa” di circa 6 milioni di euro con le sue aziende. «Lei ha parlato di mercato, quindi ho detto che mi meraviglia visto che ha 6 milioni di euro di debiti con le sue aziende». Mentre la Santanché smentisce le insinuazioni di Bocchino, Giletti prova a spiegare che quell'uscita dell'ex parlamentare non c'entrava nulla. Ma Bocchino si sbilancia e comincia a insinuare di sapere altro... «Scusi Giletti, ma io devo essere offesa da Bocchino? Uno che ha difeso Fini fino all'ultimo, uno che ha rovinato i sogni dei ragazzi di destra. Ripigliati!». E Giletti sbotta al punto tale da arrivare a chiudere la telefonata in faccia a Bocchino: «Non accetto dichiarazioni di stampo mafioso, le dietrologie». Clicca qui per il video dello scontro.

