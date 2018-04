Le Iene Show 2018/ Anticipazioni 8 aprile: da Fausto Brizzi al faccia a faccia con l'hater di Giulia De Lellis

08 aprile 2018 Anna Montesano

Questa sera, a partire dalle 21.10 su Italia 1, torna l'appuntamento con Le Iene. Si riparte con un nuova puntata ricca di servizi e inchieste importanti, ma anche di divertenti scherzi a volti noti dello spettacolo. Nadia Toffa, accanto ad altri due noti inviati de Le Iene, conduce una nuova puntata che potrebbe tornare su un argomento molto delicato che è quello delle molestie nel mondo dello spettacolo e del cinema. È degli ultimi giorni la notizia del ritorno "al lavoro" al fianco di Luca Barbareschi di Fausto Brizzi dopo le accuse di molestie delle quali per la prima volta si è parlato proprio con un servizio de Le Iene. La news è stata riportata anche dalla pagina ufficiale del programma, con tanto di frecciatina a Barbareschi: "Ha chiamato “mentecatte” le donne vittime di violenza sessuale che trovano il coraggio di denunciare".

Mary Sarnataro con Giulia De Lellis nel nuovo servizio

Indizio che fa quindi sospettare la possibilità che si torni a parlare della cosa, magari proprio intervistando Barbareschi. Non mancherà l'appuntamento con Mary Sarnataro e la sua ricerca degli haters dei Vip. Faccia a faccia con l'hater questa settimana ci sarà Giulia De Lellis, fidanzata di Andrea Damante, ex gieffina e volto di Uomini e Donne che vanta oltre 2 milioni di follower. Come reagirà faccia a faccia con chi la insulta sul web? Ricordiamo infine che la nuova puntata de Le Iene potrà essere vista in diretta su Italia 1 o in streaming sul sito Mediaset Live dove è possibile scegliere il canale tv da seguire. Inoltre, tutte le puntate sono poi visibili, in replica dal giorno successivo, su videomediaset.

