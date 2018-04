Luca Barbareschi contro Asia Argento e #MeToo/ “Mi ringraziava piangendo! Non m’interessava andarci a letto…”

Luca Barbareschi contro Asia Argento e il movimento di #MeToo, “Mi ringraziava piangendo! Non m’interessava andarci a letto, questa la differenza tra me e...".

08 aprile 2018 Valentina Gambino

Luca Barbareschi risponde ad Asia Argento

Luca Barbareschi aveva usato parole molto forti parlando di #MeToo, la campagna denunce contro gli abusi sessuali considerata da lui: "roba da mentecatti". Raggiunto dall’Ansa aveva specificato: “Ho sotto contratto Brizzi per tre anni. È a capo della sezione Eliseo Cinema, showrun di molte cose e a luglio iniziamo il suo nuovo film. Brizzi è un genio. Ha una testa meravigliosa”. “Quando leggevo le notizie delle presunte molestie sessuali che hanno travolto il regista di Notte prima degli esami e lo hanno portato alla rottura con Warner ridevo: è da matti rinunciare a Brizzi", ha poi continuato Barbareschi convinto dell'innocenza del regista. La definizione di “mentecatti” naturalmente, aveva mandato su tutte le furie Asia Argento che non aveva usato di certo mezzi termini, affermando: "Chissà quante donne potrebbero raccontare storie su Barbareschi - aveva scritto su Facebook - in Italia si continua a stare dalla parte dei predatori, mentre le vittime sono confinate al dimenticatoio. Annichilite".

Dopo la replica di Asia Argento anche Luca Barbareschi ha voluto chiarire dei concetti base. Ecco perchè, raggiunto da Dagospia ha affidato al portale una lettera svelando dei retroscena sull'attrice figlia del maestro dell'horror. "La differenza tra me e Harvey Weinstein? – esordisce Barbareschi - Con lui ci è andata a letto e non ha ottenuto nulla con me non ci è mai andata, anche perché non mi interessava, e le ho offerto il ruolo della sua vita nel più bel teatro italiano (Eliseo, ndr)". Proprio dopo questo spettacolo, a detta di Barbareschi l’attrice piangeva ringraziandolo "Se avesse avuto davvero rispetto per i suoi colleghi - si legge ancora - sarebbe in tournée, ancora oggi ed invece di blaterare cazzat* potrebbe raccontare la storia di una grande donna: Rosalind Franklin". Quindi il dardo infuocato: "Fortunatamente il suo ruolo ora lo fa Lucia Mascino con grandissimo successo e portando alta la bandiera delle donne vere umiliate. Operaie, scienziate, normali impiegate, scrittrici, medici etc che hanno faticato in un mondo maschile che le allontanava". Luca Barbareschi ha svelato che porterà la Argento in tribunale e conclude accusando ancora il movimento #MeToo, reo di aver fatto "danni terribili alla vera lotta per le donne".

