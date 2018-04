Marco Moraci/ Chi è il marito di Veronica Maya: Il chirurgo estetico è pronto a una nuova attività?

Marco Moraci, il chirurgo estetico e marito di Veronica Maya è pronto a dare una svolta alla sua carriera. La filosofia legata al brand MM, diventare una guida per i pazienti. (Domenica In)

Finalmente inaugurato il nuovo centro estetico a Napoli di Marco Moraci, chirurgo estetico e marito di Veronica Maya. L'evento è stato presentato grazie all'intervento della consorte dello specialista, al suo fianco per dare il via alla nuova attività all'avanguardia. La scelta di Moraci riguarda infatti non solo l'aspetto puramente estetico legato alla chirurgia, ma in sendo più ampio. Il brand MM ha adottato infatti da tempo come filosofia la volontà di diventare una vera e propria guida per le pazienti, all'interno di un percorso a tutto benessere. Dai risultati naturali ottenuti a nutrizione e dermatologia fino agli interventi specifici operati in ambito chirurgico dal dottor Moraci. Come sottolinea Positano News, il nuovo centro del chirurgo adotterà anche trattamenti effettuati in ambulatorio e non solo sul tavolo operatorio. Nel corso dell'inaugurazione del locale sono intervenute inoltre diverse personalità del mondo televisivo, da Susanna Messaggio fino a Patrizio Rispo, oltre che alla cantante Anna Capasso e molti altri nomi importanti.

MARCO MORACI, UNA CARRIERA DA CHIRURGO ESTETICO

Originario di Messina ma napoletano d'adozione, Marco Moraci ha aperto una nuova pagina della sua carriera da chirurgo estetico. In un'intervista a Pupia Tv, il medico ha voluto tranquillizzare quanti affrontato la possibilità di sottoporsi a trattamenti di medicina estetica con qualche dubbio. Secondo le statistiche infatti sono tante le persone che in seguito ad un intervento vorrebbero tornare indietro oppure cambiare specialista, nella migliore delle ipotesi. Anche per questo Moraci ha voluto sottolineare che ogni paziente del suo nuovo centro a Napoli, dovrà sottoporsi innanzitutto ad una visita dermatologica. Solo in questo modo, valutando la tipologia di pelle di ogni persona, sarà possibile passare allo step successivo: il professionista potrà inoltre guidare gli altri specialisti al meglio, in seguito ad una valutazione globale di questo tipo. Il dottor Moraci ha inoltre messo l'accento sull'uso delle tecnologie all'avanguardia che ha scelto per la sua attività partenopea, grazie a macchinari approvati dalla FDA (Food and Drug Administration), l'organo americano preposto alla vigilanza e sicurezza in materia di farmaci, medicinali e prodotti alimentari.

