Maria De Filippi a Che tempo che fa: da Fabio Fazio dopo il “flop” del serale di Amici 2018. Parlerà anche della sfida con Milly Carlucci e il suo Ballando con le Stelle?

08 aprile 2018 Silvana Palazzo

Maria De Filippi a Che tempo che fa

Ritorno in Rai per Maria De Filippi: stasera sarà ospite di “Che tempo che fa”, il programma condotto da Fabio Fazio. La conduttrice televisiva, reduce dal debutto del Serale di Amici 2018, si racconterà in una lunga intervista. L’anticipazione di TvBlog è stata confermata dalle stesse pagine social del programma di Raiuno, che ha ritwittato lo “scoop” confermando l’appuntamento per stasera alle 20.35. L’appuntamento è imperdibile: non capita spesso di vedere una “istituzione” Mediaset, come in un certo senso può essere considerata Maria De Filippi, in uno studio Rai. Per la conduttrice si tratta comunque di un ritorno, visto che è stata già ospite del programma. E poi ha condotto il Festival di Sanremo l’anno scorso al fianco di Carlo Conti. E chissà se stasera Fabio Fazio farà riferimento alla sfida del sabato sera tra Amici e Ballando con le Stelle, che ha visto vincitore nel primo round il dance show condotto da Milly Carlucci.

MARIA DE FILIPPI DA FABIO FAZIO A CHE TEMPO CHE FA

Dopo una settimana di pausa “Che tempo che fa” torna e lo fa in grande, visto che tra gli ospiti della puntata di oggi c’è anche Maria De Filippi. Non ci sono anticipazioni sugli argomenti che la conduttrice affronterà nello studio di Fabio Fazio, ma uno potrebbe essere la sfida a distanza con Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, che stava vincendo con “C’è posta per te”. Nonostante abbia invitato Laura Pausini, Fabri Fibra e Alice Marton, e la rivoluzione introdotta da Luca Tommassini, il pubblico televisivo ha premiato Ballando con le Stelle, seguito da 4.325.000 di telespettatori, pari al 23,06 di share. Amici invece ha raccolto 3.996.000 telespettatori con lo share pari al 20,77%. Nella conferenza stampa della vigilia del debutto del Serale di Amici 2018, Maria De Filippi ha parlato proprio della sfida: «Milly Carlucci? Risponderò come fa lei. Lei dice che non siamo concorrenti e quindi lo dico pure io». In quest’occasione ha parlato anche della polemica sul ballo tra Giovanni Ciacci e il ballerino Todaro: «A Ballando, non c'è la coppia gay e non ho capito la polemica».

