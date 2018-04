Monica Leofreddi/ Vittima di stalking per 4 anni da parte di Goffredo Imperiale: la sua storia (Domenica In)

Monica Leofreddi, la conduttrice è stata vittima di stalking da parte di Goffredo Imperiale di Francavilla. Racconterà la sua storia ai microfoni di Rai Uno. (Domenica In)

Monica Leofreddi, Domenica In

Ha chiuso le porte ad un incubo durato anni Monica Leofreddi, la conduttrice che per un lungo arco di tempo è stata vittima di uno stalking. Perseguitata per quattro anni da Goffredo Imperiale di Francavilla, un 50enne di Terracina condannato nel 2014 a 18 mesi di carcere. La Leofreddi ha parlato infatti in occasione del processo a carico dell'uomo di fronte al giudice del Tribunale di Roma, raccontando di come sia stata perseguitata al punto di dover cambiare casa per evitare che i figli dovessero vivere la sua stessa tragedia. Monica Leofreddi parlerà di quanto le è accaduto anche durante la puntata di Domenica In di oggi, 8 aprile 2018, grazie ad una rubrica guidata da Cristina Parodi in apertura e che si concetrerà sull'attuale tema di violenza sulle donne. Seguita fin sotto casa, bersagliati anche i genitori: Imperiale di Francavilla non si sarebbe fermato di fronte a niente e nessuno pur di raggiungere la sua ossessione. Come sottolinea il settimanale Oggi in un articolo dell'epoca, la Leofreddi ha rivelato anche di come l'uomo sia riuscito a fare richiesta di riconoscimento di paternità di uno dei suoi figli. Un momento drammatico per la conduttrice, che è arrivata persino a pensare che il tribunale dei minori arrivasse a credere alle follie dello stalker.

DALLA VITA PERSONALE A QUELLA PROFESSIONALE

Dalla vita personale a quella professionale, Monica Leofreddi ha dovuto affrontare diversi eventi pesanti nel corso della sua esistenza. Abile conduttrice, fra le più apprezzate dal pubblico Rai negli ultimi decenni, ha dimostrato più volte di fare fronte alle avversità con un coraggio estremo ed una determinazione senza pari. La Leofreddi ha messo la famiglia al primo posto anche a discapito della propria carriera, quando gli eventi le hanno imposto di prendere una posizione netta di fronte ai due campi della sua vita. A sottolinearlo è stata proprio la conduttrice in una recente puntata di S'è fatta notte, il programma condotto in Rai da Maurizio Costanzo Show. Nell'intervista a tre, che l'ha vista al fianco del comico Dario Cassini, la Leofreddi ha raccontato di come si sia ritrovata spesso a fare scelte rischiose. Come per quanto riguarda Piazza Grande, che ha dovuto mettere da parte di fronte alla malattia del padre, e senza dimenticare della recente chiusura di Torto o Ragione. La conduttrice ha dovuto dire addio ad uno show che l'aveva coinvolta molto dal punto di vista emotivo, un evento che l'ha spinta ancora una volta a prendersi una pausa dal piccolo schermo.

© Riproduzione Riservata.