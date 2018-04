Nadia Toffa/ Il messaggio all'hair stylist: “Grazie per i capelli, sembrano veri”

08 aprile 2018 Silvana Palazzo

Nadia Toffa, oggi a Le Iene (Foto: da Instagram)

Nadia Toffa si prepara per una nuova puntata de Le Iene, ma sui social preferisce non svelare nulla in vista dell’appuntamento di stasera. I fan attendono allora la diretta Facebook del programma, che solitamente qualche ora prima della puntata racconta cosa dobbiamo aspettarci. In effetti la conduttrice e inviata de Le Iene è stata particolarmente assente negli ultimi giorni sui social. L’ultimo suo post su Instagram risale proprio all’ultima puntata, quando ha voluto ringraziare tutti coloro che si occupano della cura del suo aspetto. «Che super puntata ieri!!!! un grazie per il trucco meraviglioso a @letibric un grazie per i capelli che sembrano veri a @davidvanchieri e per il look super chic ad @antonellafrazzetta #leiene #aboutlastnight #buoniniziosettimana a tutti», aveva scritto Nadia Toffa. Non è passato inosservato il riferimento ai capelli, visto che - come ha raccontato la stessa giornalista bresciana - indossa una parrucca dopo essersi sottoposta a chemio e radioterapia.

NADIA TOFFA, OGGI A LE IENE: LE ULTIME POLEMICHE

La malattia di Nadia Toffa continua a far discutere, in particolare il suo racconto. Molti malati di cancro hanno apprezzato il suo intervento e l’hanno sostenuta, ma in questi mesi l’inviata de Le Iene ha anche ricevuto molte critiche, alcune scritte da persone comuni sui social e poi diventate virali. Critiche che sono arrivate anche come commento al post sopracitato, perché tanti follower non hanno apprezzato il fatto che abbia parlato di guarigione dal cancro in tv e in così poco tempo. Un attacco a cui Nadia Toffa ha così replicato: «Nessuno può parlare di guarigione e nemmeno la sottoscritta lo ha fatto. Quello che puoi fare però è affrontare la vita col sorriso, combattere la tua battaglia con energia facendoti sostenere dagli altri. Ma ognuno ha il suo modo e io rispetto il tuo. Fai lo stesso con gli altri». Nadia Toffa nella prima puntata de Le Iene dopo il suo malore raccontò di essersi sottoposta ad un intervento prima e poi a chemio e radioterapia per un tumore.

