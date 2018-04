Non è l'arena/ Anticipazioni e ospiti 8 aprile: dibattito politico con Alessandro Sallusti e Paolo Mieli

Non è l'arena, anticipazioni e ospiti 8 aprile: Massimo Giletti affronta il dibattito politico. Ospiti Alessandro Sallusti, Paolo Mieli, Daniela Santanchè e Guido Crosetto.

08 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Massimo Giletti

Nuovo appuntamento con Non è l’arena quello di oggi, domenica 8 aprile, in prima serata su La7. Massimo Giletti torna in onda dopo la puntata pasquale dedicata soprattutto al mondo dello spettacolo che ha scatenato polemiche per tutta la settimana. Nella scorsa puntata di Non è l’arena, infatti, la presenza di Emilio Fede ha fatto discutere il popolo del web che si è interrogato sui cambiamenti del viso dell’ex direttore del Tg4. Inoltre, sono intervenuti anche Selvaggia Lucarelli e Maurizio Costanzo. Dopo un’intera puntata dedicata ai protagonisti del piccolo schermo, questa sera, Massimo Giletti tornerà ad occuparsi di politica. E’ passato più di un mese dalle elezioni politiche e l’Italia non ha ancora il suo governo. Insieme ai vari ospiti, il conduttore di Non è l’Arena cercherà di fare il punto della situazione e di chiarire al pubblico l’attuale situazione politica dell’Italia.

Non è l’arena: ospiti dell’8 aprile

Il dibattito politico è al centro della nuova puntata di Non è l’Arena. Le prime consultazioni non hanno portato a nessun risultato e daranno il via ad un dibattito nel corso del quale Massimo Giletti e i suoi ospiti cercheranno di capire cosa potrebbe accadere qualora non dovesse arrivare un accordo e le probabili alleanze che potrebbero essere stipulate per dare un Governo all’Italia. Ad affrontare la questione con Giletti saranno lo storico ed editorialista del Corriere della Sera Paolo Mieli, il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti, lo storico e saggista Aldo Giannuli, Daniela Santanchè (FdI), Guido Crosetto (FdI), l’avvocato Maurizio Paniz, l’imprenditore Arturo Artom, i giornalisti Sergio Rizzo (La Repubblica) e David Parenzo (Radio 24), il Presidente dell'associazione degli ex parlamentari Antonello Falomi.

© Riproduzione Riservata.