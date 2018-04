OROSCOPO PAOLO FOX: CLASSIFICA SETTIMANALE 8-13 APRILE/ I segni al top e quelli in difficoltà

Oroscopo di Paolo Fox, classifica settimanale dal 8 al 13 Aprile 2018: cosa prevedono le stelle? Toro giornate interessanti, Gemelli innamorati, Vergine punta tutto sull'amore

08 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Paolo Fox, oroscopo settimanale

OROSCOPO DI PAOLO FOX 8-13 APRILE: CLASSIFICA SETTIMANALE

L'oroscopo di Paolo Fox è un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti delle stelle, che grazie al settimanale DipiùTV possono conoscere le previsioni del noto astrologo. Cinque stelline per Ariete, Toro, Gemelli, Vergine e Acquario: i segni dello Zodiaco più vincenti per la prossima settimana. I single dell'Ariete possono contare infatti su un importante recupero e mettere da parte le incomprensioni avute con gli altri. Le coppie invece mettono da parte i litigi per dimenticare il passato. In arrivo anche occasioni part-time nel lavoro. I single del Toro vivranno giorni interessanti grazie a Venere e alcuni potrebbero fare un incontro particolare. La passione è alta per le coppie, soprattutto nel fine settimana. Saturno strizza invece l'occhio a chi vuole migliorare nel Lavoro, con un progetto vincente in arrivo. Tempo di amore anche per i Gemelli: i single potrebbero sentire battere il cuore per qualcuno. Le coppie che hanno vissuto dei problemi possono recuperare e superare gli ostacoli. Opportunità e trasformazioni nel campo del lavoro: meglio preferire i progetti a lunga scadenza. Stelle positive anche per la Vergine, che punta tutto sull'amore. Meglio però non isolarsi per ottenere il meglio da questo cielo, favorito da Marte e Venere in ottimo aspetto. Le coppie in crisi da tempo potranno chiudere i rapporti irrecuperabili e chiudere la porta al passato. Sul Lavoro ci saranno soddisfazioni in arrivo per chi opera a chiamata e conferme per chi ha superato una crisi. L'Acquario deve invece fare i conti con un Cielo non sempre facile, ma energico. Alcuni progetti potrebbero essere rallentati. Le emozioni negative vanno tenute sotto controllo anche dalle coppie, che possono chiudere le relazioni inutili. Attenzione alle spese. Bene il lavoro, ma solo per chi ha bisogno di togliere qualche ostacolo. Si possono chiarire alcune situazioni ed aumentare la propria libertà d'azione.

PESCI FAVORITI IN AMORE, SEGNI IN CRESCITA

Paolo Fox e il suo Oroscopo ritornano sul settimanale DipiùTV per regalarci le previsioni della settimana. Quattro stelline per Sagittario e Pesci, i segni che si posizionano al secondo posto in classifica. I single del Sagittario possono procedere con soddisfazione nelle relazioni nate nell'ultimo mese. La diffidenza nei confronti dell'amore sembra ormai superata. Le coppie che si ritrovano al fianco di Leone e Acquario potranno vivere emozioni forti, mentre altri potrebbero essere in via di valutazione. Sul lavoro in arrivo fortuna grazie a ciò che si è seminato finora: attenzione solo a non rovinare tutto con il desiderio di primeggiare rispetto a soci e colleghi. I single dei Pesci dovrebbero mettere da parte il lavoro a favore dell'amore: giovedì sarà la giornata migliore per pensare ai sentimenti. Alcuni vivono una relazione che zoppica e che potrebbero abbandonare a favore di persone nuove. Le coppie invece possono lanciarsi verso progetti a due, grazie a stelle vincenti che promettono di più. Il lavoro prevede ancora qualche piccola rifinitura per chi lavora in modo autonomo. Le stelle favoriscono chi lavora con persone diverse oppure in altre città.

CANCRO INSICURO, SEGNI IN DIFFICOLTÀ

Le stelle non sono un segreto per l'Oroscopo di Paolo Fox, che ritorna anche questa settimana su DipiùTV per rivelarci le previsioni per i segni dello Zodiaco. L'astrologo ha assegnato tre stelle a Cancro, Leone, Bilancia e Scorpione: il cielo non sarà vincente, ma premierà comunque i nati di questi segni in alcuni campi. I single del Cancro hanno superato un marzo difficile. Le insicurezze si fanno ancora sentire, ma si potranno vivere comunque delle situazioni intriganti se si lascerà il passato alle spalle. Le coppie devono chiarire alcune cose rimaste in sospeso. Si recupera invece nel lavoro, con una buona notizia in arrivo. Venere dissonante potrebbe spingere il Leone a cedere alle provocazioni. Meglio fare attenzione alle decisioni da prendere. Anche le coppie devono riflettere sulle crisi in corso: a cosa sono dovute? I nati del segno potrebbero essere nervosi persino nel Lavoro, a causa di contrasti con gli altri. Mercurio in opposizione non favorisce i single della Bilancia: chi potrà fare nuovi incontri potrebbe veder partire le relazioni solo in un secondo momento. Le coppie in crisi subiscono una forte distanza che può essere colmata nel corso di aprile. Il Lavoro potrà contare su una ripresa, ma occorrerà darsi molto da fare. Cambiamenti in arrivo per quanto riguarda le mansioni di chi lavora da anni in azienda.

Lo Scorpione potrebbe non accorgersi di quanto sia vicino l'Amore a causa di Venere in opposizione. Superato qualche screzio, è possibile che il Cielo ritorni sereno per i sentimenti. Le coppie in crisi dovrebbero valutare il prossimo passo. Le trasformazioni sono in arrivo, ma molto potrebbe dipendere dalla noia. Sul Lavoro si potrebbe verificare qualche piccolo ostacolo dovuto ad un grande impegno a fronte di scarsi risultati. Non sempre darsi da fare al massimo provoca risultati soddisfacenti. L'Oroscopo di Paolo Fox si conclude con il segno del Capricorno, l'unico ad aver ricevuto due stelline per la settimana in arrivo. Secondo l'astrologo i single in crisi potrebbero reagire con la chiusura di fronte ad una delusione dovuta ad una persona vicina. Gli incontri in arrivo potrebbero però regalare qualche soddisfazione in più. Le coppie potrebbero scegliere la strada del silenzio per affrontare le crisi, ma Venere in aspetto positivo pretende di dare il massimo nelle relazioni. Chi ha vissuto cambiamenti recenti nel Lavoro potrebbe faticare ancora per riuscire ad adattarsi, soprattutto per i nati del segno che non hanno apprezzato le ultime trasformazioni.

