PERDIAMOCI DI VISTA/ Su Iris il film con Carlo Verdone (oggi, 8 aprile 2018)

Perdiamoci di vista, il film in onda su Iris oggi, domenica 8 aprile 2018. Nel cast: Carlo Verdone che ha diretto anche la regia, Asia Argento e Aldo Maccioni. Il dettaglio della trama.

08 aprile 2018 Cinzia Costa

il film commedia in prima serata su Iris

CARLO VERDONE ALLA REGIA

Perdiamoci di vista, il film in onda su Iris oggi, domenica 8 aprile 2018 alle ore 21,00. Si tratta di un lavoro cinematografico di genere commedia che è stato prodotto in Italia nel 1994 per la regia di Carlo Verdone che è anche l'attore protagonista. Il ruolo del personaggio femminile è affidato alla bravura dell'attrice romana e figlia d'arte Asia Argento che, per questa interpretazione, ha vinto il "David di Donatello" e il premio cinematografico "Ciak d'oro". L'ultimo lavoro cinematografico di Carlo Verdone, che lo impegna come attore e come regista, si intitola "Benedetta follia", un film di genere commedia che è arrivato sul grande schermo a gennaio del 2018 e vede come protagonista femminile Ilenia Pastorelli. Ma vediamo adesso la trama del film "Perdiamoci d vista" nel dettaglio.

PERDIAMOCI DI VISTA, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Gepy Fuxas conduce con successo un programma televisivo intitolato "Terrazza Italiana", la trasmissione racconta in maniera molto superficiale i casi umani di persone comuni. In una delle puntate, il presentatore Fuxas affronta un argomento molto delicato che riguarda le problematiche delle persone handicappate, anche questa volta il conduttore, per fare audience, preferisce dare più spazio a tristi vicende private. In studio è presente Arianna, una ragazza disabile costretta sulla sedia a rotelle che interviene mettendo in difficoltà il presentatore. Questi fa notare al pubblico quanto sia facile per la ragazza strappare un applauso, tenendo conto della sua condizione, inoltre aggiunge che in genere i paraplegici sono persone razziste rispetto alla società che li circonda. Le parole di Fuxas scatenano un vero putiferio che mette a repentaglio la carriera del noto conduttore. L'effetto è immediato, il giorno seguente i dirigenti della rete decidono di oscurare il programma e di licenziare Fuxas. Solo e dimenticato da tutti, Gepy si rende conto di non aver avuto mai amici veri e che tutto girava intorno alla sua popolarità televisiva. Una sera, mentre consuma la cena in un ristorante, incontra una vecchia gloria del piccolo schermo, un certo Antonazzi che attualmente lavora per "Televerità", una piccola televisione locale. Antonazzi, che è al corrente di quanto è capitato al suo collega, propone a Fuxas di condurre un talk-show intitolato "Galline da combattimento" a cui partecipano attori che, interpretando personaggi comuni e reali, litigano tra loro entrando nei particolari più intimi della loro vita. Fuxas non sa se accettare il lavoro, gli serve qualche giorno per decidere. Intanto Gepy rivede per caso Arianna, quest'ultima si rivolge a lui in modo amichevole e lo invita ad andare a casa sua una sera. Fuxas accetta l'invito di Arianna e presto i due diventano amici, sempre presenti l'uno nella vita dell'altro. Il loro rapporto è altalenante, si lasciano e si ritrovano continuamente. Grazie ad Arianna, Gepy comincia a scoprire un mondo tutto nuovo, quello delle persone che convivono ogni giorno con un handicap e impara a vedere le cose da un altro punto di vista. Fuxas rifiuta l'offerta di lavoro del collega Antonazzi e decide di fare un viaggio insieme ad Arianna, a Praga. Gepy parla di un viaggio di piacere ma in realtà intende sottoporre la ragazza ad una visita medica presso lo studio di un famoso specialista. Messa di fronte al fatto compiuto, la ragazza accetta di farsi visitare ma non riesce a trattenere le lacrime, subito dopo muove pesanti accuse a Gepy fino a fargli ammettere che, nonostante ci avesse provato, non è riuscito ad accettarla del tutto a causa della sua disabilità. Tra i due va avanti una discussione molto accesa al termine della quale Arianna, furibonda, va via. Dopo pochi metri la sedia a rotelle rimane incastrata in un tombino stradale, proprio vicino alle rotaie del tram in arrivo, Gepy si accorge del pericolo, in un attimo raggiunge la ragazza, la prende in braccio e la porta via. Appena in tempo per salvarle la vita.

