Russell Crowe, asta di divorzio: raccolti 3 milioni di dollari/ A ruba i cimeli del film Il Gladiatore

Russell Crowe, asta di divorzio: raccolti 3 milioni di dollari. Tanti gli oggetti venduti, tra personali e cimeli cinematografici tratti dal film Il Gladiatore.

08 aprile 2018 Emanuela Longo

Russell Crowe (Foto Twitter)

Russell Crowe, forse, non ci sperava nemmeno quando lanciò l'inusuale asta di divorzio al fine di poter riuscire a pagare le spese della separazione dall'ex moglie Danielle Spencer. Per questo, come rammenta TgCom24, mise insieme oltre 200 oggetti personali e cimeli tratti dalla sua lunga carriera cinematografica e li mise in vendita da Sotheby's a Sydney in occasione del suo 54esimo compleanno festeggiato ieri, nell'ambito di un appuntamento ad hoc soprannominato "Russell Crowe: The Art of Divorce". Il risultato è stato formidabile in quanto ha portato alla raccolta di ben 3,7 milioni di dollari australiani, pari a 2,8 milioni di dollari americani. Lo stesso attore ha ironizzato su Twitter festeggiando al tempo stesso l'"incredibile successo", come lo ha definito lo stesso amministratore delegato di Sotheby's Australia, Gary Singer, asserendo: "Non male come tariffa oraria per un turno di 5 ore". A quanto pare, gli articoli che sono andati più a ruba sono stati proprio i cimeli derivanti dalla pellicola premio Oscar, Il Gladiatore. Tra gli oggetti c'era addirittura una replica funzionante di un carro romano del Gladiatore, stimato fino a 10mila dollari australiani e venduto, alla fine, per 65 mila dollari. 125 mila dollari, invece, il prezzo finale della corazza che l'attore indossava nella scena della sua morte; la spada in legno è stata acquistata a 20mila dollari, mentre quella in metallo è volata a 70 mila.

GLI OGGETTI VENDUTI ALL’ASTA: “CROWE-MANIA”

Un'asta simile non si era mai vista, tanto da far parlare di una "Crowe-mania", come l'ha definita l'emittente tv Channel Seven Sunday. La gente, a quanto pare, è impazzita alla vista degli oggetti che l'attore Russell Crowe ha messo all'asta al fine di racimolare la somma necessaria per il divorzio. Lo stesso attore si è presentato a sorpresa nel corso dell'asta, prima di battere un violino datato 1890 e realizzato dall'artigiano italiano Leandro Bisiach, usato durante le riprese del film Master and Commander del 2003. Si trattava di un oggetto molto caro a Crowe dal quale però si è dovuto necessariamente distaccare, venduto poi al prezzo di 135mila dollari. Curioso pensare come tra gli oggetti messi all'asta anche alcuni donati all'ex moglie, l'attrice Danielle Spencer. Gary Singer ha descritto l'attore con "un avido collezionista", il quale aveva "stanze piene di oggetti" nelle sue dimore a Sidney e in campagna. Così tanti che, probabilmente, sarebbero potuti essere presi centinaia di cimeli senza che neppure lo stesso Crowe se ne accorgesse.

© Riproduzione Riservata.