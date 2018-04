SEI MAI STATA SULLA LUNA?/ Su Rai Movie il film con Raoul Bova (oggi, 8 aprile 2018)

Sei mai stata sulla Luna?, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 8 aprile 2018. Nel cast: Raoul Bova, Neri Marcorè e Nino Frassica, alla regia Paolo Genovesi. Il dettaglio.

08 aprile 2018 Cinzia Costa

il film commedia in prima serata su Rai Movie

NEL CAST RAOUL BOVA

Sei mai stata sulla Luna?, il film in opnda su Rai Movie oggi, domenica 8 aprile 2018 alle ore 21.10. Una pellicola di genere commedia che è stata prodotta in Italia nel 2015 per la regia di Paolo Genovesi, che ha collaborato al soggetto con i fratelli Vanzina e anche alla sceneggiatura. Ad interpretare il ruolo dei personaggi principali sono due attori molto amati dal pubblico, si tratta di Raoul Bova e del collega marchigiano Neri Marcorè. Il ruolo della protagonista femminile è affidato alla bella attrice argentina María Isabel Solari Poggio. Tra gli altri interpreti, impegnati in ruoli minori, ci sono invece Nino Frassica, Sabrina Impacciatore, Pietro Sermonti e Sergio Rubini. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SEI MAI STATA SULLA LUNA?, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Guia (Liz Solari) è una ragazza spagnola che da qualche anno si è trasferita in Italia e lavora per una rivista di moda a Milano. Guia non è solo giovane e bella ma è anche molto ambiziosa e in poco tempo è riuscita a diventare la direttrice del giornale per cui lavora. In ufficio è circondata da persone competenti e affidabili e riesce a far fronte a tutti gli impegni lavorativi grazie all'aiuto della sua preziosa assistente, Carola. Anche la sua vita privata va a gonfie vele, da qualche tempo infatti Guia ha una relazione con Marco, un giovane modello tanto affascinante quanto ambizioso. Insieme conducono una vita mondana, tutto procede per il meglio fino a quando viene a mancare il padre di Guia. Dopo la morte del genitore, la ragazza deve anche occuparsi dell'azienda agricola che ha ereditato dal padre, si tratta di una bella masseria in Puglia, dove è costretta a recarsi molto spesso. E' un luogo veramente magico dove ha vissuto la sua infanzia, ma nonostante i bei ricordi legati a quella terra, Guia è intenzionata a vendere la masseria per dedicarsi solo al mondo della moda e alla vita snob a cui tiene tanto. In uno dei suoi soggiorni in Puglia, la ragazza rivede Pino (Neri Marcorè), uno dei suoi cugini che purtroppo ha un ritardo mentale, incontra anche Renzo (Raoul Bova), il giovane fattore che da anni lavora al casale. Questi non è affatto contento dell'intenzione della proprietaria di vendere la masseria, Renzo è affezionato a quella terra che ha coltivato sempre con grande dedizione e che gli dà da vivere. Guia mostra di essere una donna insensibile e Renzo, con i suoi modi alquanto bruschi, si rende antipatico agli occhi di lei. Il loro primo incontro non promette niente di buono ma poi, giorno dopo giorno, tra i due nasce un bel rapporto, fatto di comprensione e di collaborazione. Non è facile trovare un acquirente per il casolare e Guia comincia a pensare di mantenere e portare avanti l'azienda del padre. Inoltre la donna si rende conto di non essere insensibile al fascino di Renzo e che, probabilmente, fino a quel momento non era mai stata veramente felice.

© Riproduzione Riservata.